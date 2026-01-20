Borba za život Matijane Mateus! Ogroman tumor uoči razvoda: Šest nedelja sam živela sa saznanjem...

Marijanu Mateus javnost pamti kao glamuroznu i uvek nasmejanu ženu. Tako je bilo i krajem 2023. godine, kada je na Instagramu podelila retrospektivu godine na izmaku, prikazavši niz fotografija na kojima pozira u raskošnim, skupocenim haljinama.

Iako je poznato da ova uspešna poslovna žena živi luksuznim stilom života, ni nju nisu zaobišle životne nedaće, o kojima retko govori javno. Svoje brakove, ali i razvode, Marijana uvek predstavlja gotovo bajkovito, oslanjajući se na optimizam i osmeh koji je postao njen zaštitni znak.

Ali tokom jednog intervjuaa pričala je momentu kada joj je zdravlje bilo ozbiljno ugroženo:

- Posle svih tih putovanja, prijema, intenzivnog vrtoglavog života koji smo vodili, počelo je da puca po šavovima. Ne bih se toliko umorila od svega da se nisam uželela sebe i davanja sebe nekim drugim ljudima, a ne samo njemu (Lotaru Mateusu). Nešto malo pre razvoda mi je između jajnika i debelog creva dijagnostifikovan ogroman tumor za koji se do operacije nije znalo da li je maligni. Tada sam prvi put shvatila koliko sam stresan život imala sa Lotarom Mateusom. Bolest me je naterala na preispitivanje i nametala mi pitanje da li ga i dalje volim. Ako ne, zbog čega ta mesečna apanaža i finansijska sigurnost koju mi je pružao treba da bude jedina važna stvar u mom životu - pitala se plavokosa dama koja je pred razvod operisana u Salcburgu.

Čekala je teška operacija

- Šest nedelja sam živela sa saznanjem da me čeka ozbiljna i teška operacija. Nikada u životu nisam bila toliko slaba, ali sam sve stoički izdržala. Imala sam divnog doktora, sjajnu negu i mnogo sreće da je sve dobro prošlo. Kada su videli u kakvoj je fazi tumor, rekli su mi sa stoprocentnom sigurnošću da neće biti nikakvih zračenja i da će se sve povući samo od sebe - kaže Marijana koja se od Lotara razvela nakon medijske priče o njegovoj navodnoj preljubi i tajnoj vezi sa manekenkom Kristinom Lilijanom.

Marijana, međutim, tvrdi da su se rastali kao prijatelji iako jedno vreme nisu kontaktirali. Sada su u odličnim odnosima, a ovu fatalnu zavodnicu od tada povezuju sa mnogim muškarcima, ali ona nije potvrdila ni jednu vezu.

- Najzad mogu da živim onako kako želim i da se zabavljam s kim god poželim - zaključuje autorka romana Amouage čiji je jedini moto: Život nema reprizu.

Autor: D. T.