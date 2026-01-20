JAKO PATIM! Oglasila se majka Ane Rajković: Na mrežama ne prati ni ćerku ni zeta, a ovako govori o zajedničkim fotkama koje su nestale sa profila

Majka Ane Rajković, Nela Cakić, zaintrigirala je javnost novom objavom na Instagramu u kojoj navodi da je "svaka ćerka ogledalo svog oca".

Neki su to povezali sa pričom koja kruži po mrežama, da Nela i njena ćerka Ana navodno nisu u dobrim odnosima.

Nela za Telegraf kaže da njena objava nema veze s tim.

- To je glupost neviđena, to je žal za mojim ocem. Moj otac je bio moj ponos. Objava se odnosi na to koliko sam preponosna na njega. Jako patim za svojim ocem i uvek volim da istaknem koliko sam jaka na njega. Nema nikakve veze sa mojom Anom i baš mi je žao što se to tako protumačilo - istakla je Nela Cakić.

Na pitanje da li to znači da je sve u redu između njih dve rekla je:

- Uvek i zauvek će sve biti dobro između mene i moje dece - tvrdi Anina majka.

Ipak, mnogi su primetili da su sa njenog Instagram profila nestale fotografije sa ćerkom, dok su sve druge - i dalje tamo.

- Zašto su slike izbrisane? Nisam ih ja brisala, profil je bio hakovan, pa su tada nestale - istakla je Nela Cakić, iako je pomalo neobično da samo tih fotografija sada nema.

Na sve to, Nela više ne prati ni ćerku ni zeta, a ni oni nju.

Autor: D. T.