JAKO PATIM! Oglasila se majka Ane Rajković: Na mrežama ne prati ni ćerku ni zeta, a ovako govori o zajedničkim fotkama koje su nestale sa profila

Majka Ane Rajković, Nela Cakić, zaintrigirala je javnost novom objavom na Instagramu u kojoj navodi da je "svaka ćerka ogledalo svog oca".
Neki su to povezali sa pričom koja kruži po mrežama, da Nela i njena ćerka Ana navodno nisu u dobrim odnosima.
Nela za Telegraf kaže da njena objava nema veze s tim.
- To je glupost neviđena, to je žal za mojim ocem. Moj otac je bio moj ponos. Objava se odnosi na to koliko sam preponosna na njega. Jako patim za svojim ocem i uvek volim da istaknem koliko sam jaka na njega. Nema nikakve veze sa mojom Anom i baš mi je žao što se to tako protumačilo - istakla je Nela Cakić.
Na pitanje da li to znači da je sve u redu između njih dve rekla je:
- Uvek i zauvek će sve biti dobro između mene i moje dece - tvrdi Anina majka.
Ipak, mnogi su primetili da su sa njenog Instagram profila nestale fotografije sa ćerkom, dok su sve druge - i dalje tamo.
- Zašto su slike izbrisane? Nisam ih ja brisala, profil je bio hakovan, pa su tada nestale - istakla je Nela Cakić, iako je pomalo neobično da samo tih fotografija sada nema.
Na sve to, Nela više ne prati ni ćerku ni zeta, a ni oni nju.
Autor: D. T.