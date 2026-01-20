DOSTA JE! Ana Rajković brutalno odgovorila majci: Drama u porodici ne jenjava, svi prate javno prepucavanje majke i ćerke

Ana Rajković, supruga Predraga Rajkovića, po svemu sudeći više nije u dobrom odnosu sa majkom, te su jedna drugu izbacile iz liste prijatelja na Instagramu, gde su nestale i njihove zajedničke fotografije.

Nela Cakić, Anina majka, danas je napisala da je "svaka ćerka ogledalo svog oca", a na sve to dodala:"Neke smo borci do kraja, a neke ste?", te su mnogi protumačili da je javno prozvala ćerku.

Ubrzo nakon majke oglasila se i sama Ana, sa zagonetnom porukom.

- A na kraju, skidam i ovaj prokleti filter sa očiju. I znam - to će mi najteže pasti. Jer niko kao ja nije znao da dodaje boje ljudima koji su bili potpuno sivi i prazni. Dugo sam se time ponosila, dok su oni na kvarno krali moje. Kažu: lepota je u oku posmatrača. Istina. Ali ja sam malo preterala. Dosta je - poručila je.

Razlog svađe majke i ćerke još uvek nije poznat, iako se na društvenim mrežama uveliko spekuliše.

Autor: D .T.