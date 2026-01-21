Mladi više nemaju intimne odnose! Marina Abramović šokirala javnost: Generacija Z je u ozbiljnom problemu

AKTUELNO

Izvor: pink.rs/kurir

U razgovoru za medije, umetnica Marina Abramović ocenila je da je seksualni život generacije Z u ozbiljnom problemu.

Povodom premijere izložbe „Balkan Erotic Epic“, Abramović ga je opisala kao „katastrofu“ i otvoreno izrazila zabrinutost zbog načina na koji mladi danas ulaze u intimne odnose.

- Mislim da je to katastrofa - poručila je Abramovićeva, aludirajući pre svega na oslanjanje mladih na pornografiju i izbegavanje emocionalne bliskosti.

- Vidim mlađu generaciju koja više nema seksa - nastavila je, tvrdeći da lako dostupni eksplicitni sadržaji menjaju percepciju i očekivanja.

Prema Marininom mišljenju, mnogi mladi danas do pornografije pribegavaju kao praktično jedinom „izvoru znanja“ o seksu, i to isključivo preko ekrana.

Kaže da se mladi boje da se emocionalno otvore jer strahuju da će biti povređeni. A, kako dodaje, ljubav i bol često idu ruku pod ruku – i upravo je to deo iskustva koji se ne može "preskočiti" ako se želi prava bliskost.

- Ali ljubav i bol tako lepo idu zajedno - zaključila je.

Njeni stavovi uklapaju se u širu sliku o kojoj se poslednjih godina sve češće govori – da mlađe generacije imaju manje seksa nego prethodne.

Zašto su mladi sve manje intimni? "Gardijan" je nedavno pisao da generacija Z prolazi kroz svojevrsnu "seksualnu recesiju".

U istom smeru idu i podaci koje je prošlog septembra objavila prodavnica erotskim proizvodima "Ljubavi, dušo": prema njihovim statistikama, generacija Z ima najmanje seksualnih odnosa godišnje u poređenju sa milenijalcima, generacijom X i bejbi bumerima.

Autor: D. T.

