Rekla mi je da treba da idem kod psihijatra: Đole Đogani otkrio zbog čega se razveo od Slađe Delibašić, preko jedne stvari nije želeo da joj pređe

Denser Đole Đogani pre braka sa Vesnom bio je oženjen pevačicom Slađom Delibašić, sa kojom je dobio dve ćerke, a o njihovom odnosu se i dan danas priča iako dugi niz godina nisu zajedno.

Jednom prilikom Đole Đogani izneo je detalje iz braka sa Slađom i tada je mnoge iznenadio.

- Kad smo gradili kuću u kojoj sada živi Slađa, pravio sam dva sprata, veliko dvorište, zamišljao sam da ću u tom nekom delu, kada budem deda, peći roštilj. Video sam unapred ceo život s njom, zamišljao unuke. I odjednom kraj. Bio sam izgubljen, nisam znao kako dalje - rekao je Đole u dokumentarnom filmu.

- Zvao sam je da zajedno odemo na razgovor i vidimo kako ćemo da se ponašamo u novoj situaciji i prema deci, jer ja nisam znao kako. Pogledala me je tada puna sebe i rekla: „Ti i treba da ideš kod psihijatra“. Jednom sam uspeo da je odvedem, ali njoj se to nije dopalo - rekao je Đole koji je Slađu okrivio za razvod.

- Nisam ja bio taj zbog koga se desio razvod, nego ona. Nismo mi imali mnogo, ali za nju su se tada zakačile neke sponzoruše drugačijeg načina života i neki muškarci koji su je hteli za sebe i obećavali joj svašta. Ona se pogubila i počela da traži od mene više slobode nego što supruga i majka dvoje dece treba da ima. Recimo, da sa drugaricama izlazi do dva sata noću, a da ja sedim kod kuće i čekam je. To je bio jedan od njenih uslova. Meni to nije odgovaralo i rekao sam: "Ajde, lepo, da završimo sa svim tim" - ispričao je tada denser koji je srećan u braku sa Vesnom.

Podsetimo, Vesna je šokirala javnost pre nekoliko dana kada je optužila Slađu da je varala Đoleta.

- Anabela i Gagi su bili ti koji su nju videli u lobiju jednog hotela kako sedi sa "prijateljem" njihovim zajedničkim i drži se za ruku. Kada su videli Anabelu i Gagija, oni su sklonili ruke. To je bračni par sa kojima su Slađa i Đole išli na zimovanja. Anabela i Gagi su nazvali Đoleta i rekli mu šta je i kako je. Slađa je više puta čak i sama, kad je gostovala u emisijama, rekla: "Ljudi ja sam želela da budem samostalna. Ja njega više nisam trpela, nisam volela, nisam želela u svojoj blizini" - ispričala je Vesna Đogani.

Autor: D. T.