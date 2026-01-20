Narodnjaci su im seljana, a među sobom ne pričaju na srpskom! Goran Bregović o ćerkama: Sve su različitih veroispovesti

Muzičar Goran Breović ima četiri ćerke - tri sa suprugom Dženanom i jednu sa ženom koja je bila njegova ljubav u mladosti, a nedavno je otkrio nepoznate detalje o svojoj porodici.

Kako je ispričao, njegove ćerke međusobno govore francuski jezik.

- One su Francuskinje, tu nema pomoći. Između sebe pričaju francuski, odgojene su tamo, završile su francuske škole… - rekao je Bregović za "Velike priče".

- Znam da im se svidelo par puta. Mislim da se dobro zabavljaju ovde. Vole, kad su ovde, one prave te žurke sa našim narodnjacima. One to zovu ‘seljana’, ali uživaju - dodao je on tom prilikom.

Inače, u Breginoj porodici prožimaju se tri vere - on je po ocu Hrvat, a po majci Srbin, dok mu je supruga muslimanka, a njegove ćerke su sve tri različite veroispovesti.

- Moja deca, kada su bila mala, u vreme Bajrama bili muslimani, jer su se tada dobijali pokloni, a za vreme Božića i Uskrsa su bili hrišćani, jer su i tada poklone dobijali. Sada više ne znam šta slave. Mislim da je samo srednja budista - započeo je.

- To mi, naravno, ne smeta. Moja deca će biti Francuzi, mada vole dolaziti u naše krajeve i imaju prijateljice ovde, a za suprugu i mene je kasno. Nas dvoje ćemo uvek biti naši. Lečeni naši. Teško je u životu od toga se izlečiti - rekao je pre nekoliko godina Bregović za medije.

Autor: D. T.