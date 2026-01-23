Ujedali su me, lizali, hvatali za zadnjicu, gurali pare u gaće... Šok ispovest našeg pevača, priznao šta je sve prošao na nastupima, a tek da čujete priču o ESTRADNOM KRIMINALU

Popularni pevač Filip Mitrović nastupa više nego ikada, a tokom svog dugogodišnjeg rada na nastupima se susreo sa najrazličitijim situacijama o kojima je sada progovorio.

Kako je objasnio, na privatnim veseljima najveći problem prave pijani gosti, a prisetio se nekih od najbizarnijih iskustava.

- Nisam neko ko će ležati, valjati se. Mogu, ako ja to želim. Možeš da me popneš na ramena ako ja to želim, i mnogo puta želim, ali postoji neka granica koja se pređe. Ne možeš biti u mojoj zoni toj intimnoj 30 centimetara ispred face unositi mi se, lizati me, ujedati me za uvo. Mislim dešavalo se svašta stvarno, ali ljudi znaju baš onako da budu nepristojni. Ujeli su me da, hvatali su me i za zadnjicu, gurali pare u pantalone i u gaće. Mora da te pitam, kako reaguješ na takvu situaciju kada pevaš neku pesmu. Nekad mi bude smešno, nekad mi bude simpatično, ali kada vidim da iza nečega stoji zla namera - rekao je Filip.

Progovorio je i o, kako je rekao, kriminalu na estradi.

- Imao sam situaciju, neću prozivati imenom i prezimenom osobu, jer nije javnosti poznata. Imao sam situaciju da su mi neki autori, čije su pesme vanvremenski hitovi, koje zna i baka i dete od četiri godine. Znači bukvalno svi znaju, a koji su me doslovno reketirali. Snimio sam se sa mladencima video kako pevam tu neku pesmu na svadbi, okačio na svoj Jutjub kanal i da kada je moj kanal počeo da pravi neke rezultate, javili su se ti autori, a to su snimci od 15 sekundi gde ja pevam refren i, znaš šta znači strajkovanje kanala? Lupe ti blokadu, da ako imaš, lupam sad, tri blokade, tvoj kanal se skida. Koji su namerno lupili blokadu, da bi tražili lovu, ti svakako skidaš klip, ali traže ti lovu. Ili će da ti ugase kanal. Veruj mi da najveći kriminal se dešava među autorima - iskren je bio Mitrović.

Autor: D.T.