Dizali su Kačavendu u nebesa, a sada?! Oglasio se Mustafa Durdžić nakon prekida prijateljstva Asmina i Milene: Za nju nije štedeo reči

Drugarstvo Milene Kačavende i Asmina Durdžića u "Eliti" definitivno je puklo sinoć, na "Pretresu nedelje sa Milanom", kada su jedno drugom pred svim ukućanima u lice sasuli šta imaju, a sada se tim povodom oglasio njegov otac Mustafa Durdžić.

Poznato je da su se Milena i Asmin upoznali uoči ulaska u aktuelnu sezonu "Elite", te da se Kačavenda više puta čula sa njegovim roditeljima koji su nasledniku poručili da se drži nje u Beloj kući. Kačavenda je njemu i njegovim roditeljima bila glavna podrška uoči ulaska u "Elitu", a da Durdžići o njoj imaju najlepše mišljenje dokazali su više puta - pozdravima, poklonima, čestitkama.

Sada, kada je sve puklo, kontaktirali smo Asminovog oca koji nije bio upućen u novonastala zbivanja, te nije krio da je prilično razočaran ovom vešću.

- Zaista nisam upoznat sa tim sukobom, nisam pratio jer mi je supruga bolesna, a ja sam počeo da radim, pa nisam to video. Ako je doslo do sukoba veoma mi je žao, ali bez obzira šta je razlog i ko je uzrok za sukob, Milena Kačavenda kod mene i Mevlide zauzima posebno mesto i visoko kotira i tako će, nadam se, i ostati jer ne verujem da bi Milena bez velikog razloga ulazila u sukob sa Asminom. Ova vest me je, verujte, veoma pogodila.

- Milenu ja lično obožavam i onda kad je govorila loše o meni i Mevlidi. Ja cenim ljude po pameti, a ona Milena i Marko Đedović to jesu. Žao mi je ako Asmin nije znao čuvati to prijateljstvo - rekao je Asminov otac za Pink.rs.

Autor: D. T.