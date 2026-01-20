AKTUELNO

BOG MI JE REKAO DA JE ON ČOVEK MOG ŽIVOTA! Mina i Kasper kod Amidžića otvoreno o virtuelnoj, a sada i pravoj vezi: Od svih žena iz celog sveta, baš ona!

O Mini Kostić i Manetu Ćuruviji Kasperu, njenom emotivnom partneru, bruji ceo region - glavna su tema na društvenim mrežama i domaćim portalima, a večeras su u emisiji "Amidži šou" na Pinku otvoreno govorili o svojoj ljubavi.

Mina Kostić upoznala je Kaspera preko društvenih mreža, a sada je priznala da li se živi kontakt razlikuje od onog virtuelnog.

- Nikada se nismo posvađali, ni telefonom ni sada kada je došao. Ne da se lepo slažemo... Nama je tako zabavno - počela je priču Mina, a nadovezao se Kasper:

- Sada smo se prvi put uživo videli, prethodno preko video poziva. Od maja smo u tom neposrednom kontaktu, stalnom kontaktu. Živimo jedan život putem video poziva. Ne postoji tema, nešto o čemu nismo pričali. Ona je videla sve moje faze, ja sve njene. Udarili smo dobre temelje pre susreta - rekao je on.

Na pitanje voditelja da li je odmah, tokom prvog susreta, pao poljubac, Mina je rekla:

- Ja sam odmah skočila njemu u zagrljaj, poljubila ga, naravno. Rekao mi je Bog da je to čovek mog života - priznala je ona, a potom dodala:

- Kada sam rekla to u jednoj emisiji, rekli su :"Ova lupa, u kimaksu je". Ljudi osuđuju, a ja sam svima sve oprostila. Znam šta sam sanjala, šta mi je Bog rekao i razgovaram sa Bogom uvek. Sanjala sam baš njega - iskrena je pevačica.

- Od svih žena iz celog sveta, baš Mina, tako bih to rekao. O tome nisam pričao, postoji samo jedan prijatelj koji je to znao, može nekada da i on to potvrdi. O pravim ljubavima se ne priča dok se ne ostvare - zaključio je Kasper.

Autor: D .T.

#Mane Ćuruvija Kasper

#Mina Kostić

