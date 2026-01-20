UBILI SU DETE U MENI! Isak se povukao posle optužbi Aleksandre Mladenović da ju je tukao, a sada priznaje: Išao sam kod doktora da mi vrati osmeh na lice

Pevač Isak Šabanović povukao se na određeno vreme sa domaće javne scene nakon turbulentnog raskida emotivne veze s koleginicom Aleksandrom Mladenović, koja ga je svojevremeno optužila za psihičko i fizičko nasilje.

Nakon medijske ilegale, Isak se vratio na scenu, a u emisiji "Amidži šou" progovorio je o razlogu povlačenja.

- Povukao sam se iz drugih razloga, zbog raskida nisam uopšte. Nije telo to nikako moglo da prihvati, pa me je stiglo ono sve iz takmičenja, kao ja neko i nešto i onda, rekoh sebi:"Hajde malo ti mozak da odmoriš" - rekao je Isak na Pinku, te priznao da mu nije bilo dobro.

- Neću da ti pričam ništa više, od doktora i ne znam ni ja koga sam prošao da mi se vrati malo osmeh na lice... Malo su i dete ono ubili u meni. Ali, sada mi je super, nova firma, novi menadžer, novi album - najavio je on s osmehom na licu.

Isak je prvi muškarac od kog sam doživela nasilje

Podsetimo, Aleksandra i Isak kratko su bili zajedno, a raskinuli su na buran način. Pevačica je svojevemeno, skoro pre godinu dana, otvoreno govorila o svemu kroz šta je prošla s njim.

- On se lepo predstavlja samo medijski, ali nije iskren, jako je neisrken. Jedino što ću ti reći je da je nasilan. On je jedini muškarac od koga sam ja doživela nasilje. I psihičko i fizičko. Iz svoje nemoći je gledao da… Prošlo je mnogo vremena od toga, ne želim da se više o tome priča i piše. Ostavila sam to iza sebe. To je veliku traumu ostavilo na mene. Toliku da ja ne verujem muškarcima, da sam postala hladna da se ne upuštam u vezu dok nekoga dobro ne testiram. Ko ima strpljenja ima, ko nema, neka ide - rekla je ona.

- Zbog njega sam razočarana u muški rod. Nisam htela da ga prijavim policiji niti da uradim nešto loše. Zato što znam da se i on mučio, ko sam ja da mu sad kvarim karijeru. Okej, samo nestani iz mog života. Kad sam dobila šamar, šamarčinu u Beču, svađali smo se, bio je ljubomoran. Vređao me je sve vreme, što sam kupovala torbe… Kaže da on to meni ne može da priušti, ja sam rekla da ne mora mene muškarac da finansira, ja ću samu sebe. Posle šamara sam plakala, htela sam da zovem njegove, svoje roditelje. Ja sam se smirila, sišla sam dole ispred hotela. Vratila sam se po stvari, on se u avionu ponašao kao se ništa nije desilo – da drugi ne bi videli. Posle toga sam ga ostavila. Pisale su mi devojke da je nasilan, ali ja nisam verovala dok se nisam sama uverila u to - zaključila je ona u jednoj emisiji.

Autor: D. T.