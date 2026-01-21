PRE UPOZNAVANJA SU RAZMENJIVALI VRUĆE SADRŽAJE! Mina i Kasper se verili sinoć kod Amidžića, a evo šta mu je slala dok je bio u Americi

Ovo niko nije očekivao.

Tokom emisije "Amidži šou" gosti su stavljeni pred težak izazov "Odgovaraj ili jedi", a šef kuhinje je napravio raznorazne specijalitete za one koji ne smeju da odgovaraju.

- Emire, da li tebi zvuče bolje Cipele sa Andreanom ili sa Aleksandrom - bilo je pitanje za Emira Đulovića a on je odlučio da ne odgovori.

- Neće Emir pričati više o "Cipelama" - rekao je Emir i pojeo svoj zalogaj.

- Da li si Osim Mini pisao još nekad nekoj poznatoj dami - bilo je pitanje za Kaspera.

- Ne sećam se zaista, stvarno se ne sećam, možda jesam, možda je to bio neki kompliment, pohvala - rekao je Kasper.

- Njemu žene svako veče pišu - rekla je Mina.

- Da li ste ti i Mane razmenjivali eksplicitne sadržaje - bilo je pitanje za Minu.

- Ako sam se slikala u kupaćem kostimu, onda okej. Samo kupaći kostim, ja kupujem kupaće i leti i zimi. Video ne - rekla je Mina.

Inače, Kasper je sinoć u emisiji verio Minu Kostić.

- Svašta smo nešto prošli za ovih osam meseci, pogotovo zadnjih mesec dana. Ono što mi je bitno to si ti, šta ti misliš o meni, šta ti osećaš. Ja bih sada ovog trenutka hteo da te pitam da li bi ti želela da budeš moja životna saputnica? - upitao je Kasper, a Mina je oduševljeno rekla:"Da!", te joj je Kasper stavio verenički prsten na ruku, a usledile su čestitke gostiju.

Autor: R.L.