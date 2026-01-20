ZAPETLJALI SE U LAŽI?! Mina u emisiji tvrdila da Kasper nije bio oženjen, a onda je on priznao da ipak jeste! Evo kako reaguje na priče da je PREVARANT

Pevačica Mina Kostić i njen emotivni partner Mane Ćuruvija Kasper gostovali su u emisiji "Amidži šou" Ognjena Amidžića, gde su otvoreno govorili o svom odnosu i dotakli se spekulacija domaće javnosti.

Mina se najpre pohvalila da su je članovi Manetove porodice sjajno prihvatili.

- Upoznala sam mu porodicu. Lepo su me prihvatili, doduše mamu i tatu nisam još, samo putem telefona - rekla je Mina, a potom se Kasper dotakao priča da je on prevarant.

- Ne znam zašto su ljudi došli do tog zaključka. Ja kažem,. vreme pokaže sve, sve maske brzo padaju. Svima opraštam, jer je hrišćčanski oprostiti, ljudi mogu da pogreše. Oni koji misle da ne greše neka ostanu pri tom stavu, mene to ne dotiče. Moja poruka od početka za sve je - ljubav.

Na pitanje gde će živeti, Kasper je otkrio:

- Moji su planovi da se vratim u Srbiju. Imam planove svakakve čime ću se ovde baviti, imam raznih opcija. Svi mi koji živimo tamo... Možda će me ljudi opet osuditi, ali osećamo snažnu vezanost za svoju zemlju. Kada nisi ovde, kada si tamo... Sve emisije tvoje ispratim preko Jutjuba, više tamo gledamo naše kanale nego njihove. Moji su planovi da se vratim ovde da živim, a ovaj međuhod - ići ću tamo, dolaziću ovde, dolaziće Mina sa Anastasijom.

- Dete je oduševljeno, imaju super komunikaciju. Upoznao je Igora pre neki dan - pohvalila se Mina, a potom je došlo do neprijatne situacije u studiju.

Naime, Ognjen Amidžić pitao je Minu da li je upoznala Manetovu bivšu ženu, na šta je ona rekla:

- Ne, on nije imao ženu, ne. Nije mu to bila žena, to je druga priča, drugačije je - rekla je ona, dok je Kasper, ipak, priznao da je bio u braku.

- Ne volim da pričam o svim bivšim ljubavima, vezama, prijateljima. Bio sam u braku pre Mine - rekao je Kasper.

Autor: D. T.