AKTUELNO

Domaći

KASPER VERIO MINU KOSTIĆ! Šok u programu uživo: Izvadio prsten pred svima, ona se preksrstila i REKLA DA!

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevačicu Minu Kostić zaprosio je Mane Ćuruvija Kasper uživo u emisiji "Amidži šou" na TV Pink!

Naime, njih dvoje gostovali su u emisiji Ognjena Amidžića, gde je Kasper ispričao kako je krenula njihova ljubav na društvenim mrežama, a onda je usledio šok za sve u studiju, kao i gledaoce.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prvi kontakt je bio preko Instagrama. Počeli smo sa glasovnim porukama, pa sam je pozvao da dođe ako hoće, pošto je tada bila u daunu... Aktivan sam bio na TikToku kod jednog prijatelja koji je držao lajv, imali smo tematske emisije. Puno ljuudi nas je slušaalo, ja sam je pozvao, ona je došla. Zbog vremenske razlike, to je bilo baš iscrpljujuće za nju, nije joj bilo zdravstveno okej. To se nizalo, noć za noć... - prisećao se Kasper.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta se desilo u jednom trenutku... Da bi se uključio u program, treba da tražiš dozvolu od voditelja. Uključila se i rekla:"Znate šta, ja imam svima nešto da kažem. Ja želim Kasperu da izjavim ljubav, ja sam se zu njega zaljubila i on je čovek mog života". Pošto sam ja jako pričljiv, ja sam zanemeo... Bio sam u šoku, kako je ona tako hrabra da tako nešto kaže. Svima koji me znaju bilo je neprijatno, kako to ja sad ćutim, muk - pričao je Kasper.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekao sam:"Ja pred takvom izjavom ljubavi mogu samo da se poklonim". Ja to tada nisam mogao da uradim vizuelno, da dočaram to, ali budući da je ova emisija jedna od mojih omiljenih, kao i ti jedan od mojih omiljenih voditelja, ja sam rešio da to dočaram, da se poklonim pred tom izjavom njene ljubavi njenoj prema meni - rekao je Kasper, a onda su ustali on i Mina, te se on pevačici obratio:

- Svašta smo nešto prošli za ovih osam meseci, pogotovo zadnjih mesec dana. Ono što mi je bitno to si ti, šta ti misliš o meni, šta ti osećaš. Ja bih sada ovog trenutka hteo da te pitam da li bi ti želela da budeš moja životna saputnica? - upitao je Kasper, a Mina je oduševljeno rekla:"Da!", te joj je Kasper stavio verenički prsten na ruku, a usledile su čestitke gostiju.

Autor: D. T.

#Mane Ćuruvija Kasper

#Mina Kostić

#Veridba

POVEZANE VESTI

Domaći

Ovo je Kasperova kuma! Divna progovorila o Mini odmah nakon veridbe u uživo programu (FOTO)

Domaći

ZAPETLJALI SE U LAŽI?! Mina u emisiji tvrdila da Kasper nije bio oženjen, a onda je on priznao da ipak jeste! Evo kako reaguje na priče da je PREVARAN

Domaći

Oglasio se Kasper nakon što je konačno Minu Kostić, svoju devojku, upoznao uživo! Evo kakva im je bila prva zajednička noć

Domaći

STRIPTIZ ZA KASPERA! Vreli ples Mine Kostić za dečkov rođendan: Skinula majicu, pa se u brusu uvijala pred gostima (FOTO)

Domaći

GORE MREŽE ZBOG KASPERA: Isplivala privatna slika dečka Mine Kostić, komentari pljušte (FOTO)

Domaći

MREŽE BRUJE KAO NIKADA! Novi dečko Mine Kostić, Kasper, je LAŽNI POKOJNI VERENIK Milene Kačavende? OVO JE SVE OSTAVILO BEZ TEKSTA