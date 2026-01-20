AKTUELNO

Domaći

Ovo je Kasperova kuma! Divna progovorila o Mini odmah nakon veridbe u uživo programu (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ono što je milione gledalaca šokiralo, jeste to što je Mane Ćuruvijia, poznatiji kao Kasper, u uživo programu na Pink televiziji u emisiji "Amidži šou" verio pevačicu Minu Kostić, a sada je javno pokazao i ko će mi biti kuma!

Kako je istakao, Divna je njegova dugogodišnja drugarica, koja je ovim povodom u emisiji "Amidži šou" progovorila o njihovom odnosu i ljubavi Mine i Kaspera.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam naslućivala, s obzirom da ga poznajem od srednje škole, znam šta oseća i priča o njoj. Godinama unazad priča o njoj. Ja ću biti kuma s njegove strane - rekla je Divna.

- Moj kum Tihomir je bio sprečen da dođe, ali će biti kum - dodala je Mina.

- Ljudi se vole, ja ne znam šta je sporno?! Bili su kod mene, posetili me, sve je okej. Moji svi žele Ćanu da peva - rekla je Kasperova kuma, Divna.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#Divna

#Kasper

#Mane Ćuruvija

#Mina Kostić

#kuma

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

KASPER VERIO MINU KOSTIĆ! Šok u programu uživo: Izvadio prsten pred svima, ona se preksrstila i REKLA DA!

Domaći

ZAPETLJALI SE U LAŽI?! Mina u emisiji tvrdila da Kasper nije bio oženjen, a onda je on priznao da ipak jeste! Evo kako reaguje na priče da je PREVARAN

Domaći

SA ZADRUGARKOM RADIO ISTO KAO I SA PEVAČICOM? Oglasila se Dragana Spasojević: Obratila se Kasperu i Mini Kostić, poslala im jasnu poruku

Domaći

STRIPTIZ ZA KASPERA! Vreli ples Mine Kostić za dečkov rođendan: Skinula majicu, pa se u brusu uvijala pred gostima (FOTO)

Domaći

Oglasio se Kasper nakon što je konačno Minu Kostić, svoju devojku, upoznao uživo! Evo kakva im je bila prva zajednička noć

Domaći

Krenuo sam da radim sam i to mi je... Heni progovorio o odlasku iz Generacije Zed, evo šta će pamtiti u 2025. godini