Ovo je Kasperova kuma! Divna progovorila o Mini odmah nakon veridbe u uživo programu (FOTO)

Ono što je milione gledalaca šokiralo, jeste to što je Mane Ćuruvijia, poznatiji kao Kasper, u uživo programu na Pink televiziji u emisiji "Amidži šou" verio pevačicu Minu Kostić, a sada je javno pokazao i ko će mi biti kuma!

Kako je istakao, Divna je njegova dugogodišnja drugarica, koja je ovim povodom u emisiji "Amidži šou" progovorila o njihovom odnosu i ljubavi Mine i Kaspera.

- Ja sam naslućivala, s obzirom da ga poznajem od srednje škole, znam šta oseća i priča o njoj. Godinama unazad priča o njoj. Ja ću biti kuma s njegove strane - rekla je Divna.

- Moj kum Tihomir je bio sprečen da dođe, ali će biti kum - dodala je Mina.

- Ljudi se vole, ja ne znam šta je sporno?! Bili su kod mene, posetili me, sve je okej. Moji svi žele Ćanu da peva - rekla je Kasperova kuma, Divna.

Autor: Nikola Žugić