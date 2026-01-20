KASPER ME FINANSIJSKI PODRŽAVA, PRAVI JE VITEZ! Mina nakon veridbe s Manetom priznala: Potrošio je mnogo para!

Pevačicu Minu Kostić zaprosio je emotivni partner Mane Ćuruvija Kasper uživo u emisiji "Amidži šou" na Pinku! Pristala je da se uda za njega, a potom otkrila do sada nepoznate detalje njihovog odnosa koji intrigira domaću javnost.

Naime, Mina je odgovarala na pitanja sa Instagrama, te otkrila šta bi uradila ukoliko njena ćerka Anastasija ne bi bila saglasna sa njenom vezom sa Kasperom.

- Moje dete tako nešto nikad ne bi reklo. Srećna je kada sam ja srećna, a super se slažu - rekla je ona.

Budući da se šuška da je Kasper finansijski potpomaže, Mina se osvrnula i na te glasine.

- Moram da se pohvalim da sam ovu haljinu dobila od njega. Dobila sam sandale, nakit, telefon juče sam dobila nov... Sada i prsten. On je potrošio mnogo para. Da, podržava me i finansijski. Prvi ptu je neko stao iza mene kako treba. Umorila sam se sd svih tih muškaraca, on je pravi vitez. Mogu na njega da se oslonim, ne finansijski, mene to ne zanima, ja radim - otkrila je ona na Pinku.

Na pitanje da li joj smeta njegova medijska eksponiranost, pevačica je rekla:

- Ne, niti je on u tom fazonu. Da smo izazvali pažnju, jesmo, pa onda ta priča nas dvoje, on kao pojava... On je inteligentan, igra šah, skenira ljude, jako je pametan, razgovara na sve teme. Nek novinari pozovu neke psihologe, nek pričaju sa njim, pa će videti šta će se desiti.

Autor: D. T.