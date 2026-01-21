AKTUELNO

Nakon priča o razvodu, ipak uhvaćeni zajedno: Tamara Milutinović i njen muž prebrodili krizu, fotke govore više od reči! (FOTO)

U domaćim medijima brujalo se o navodnom razvodu pevačice Tamare Milutinović od fudbalera Darka Jevtića. Tamara je demantovala da je došlo do kraha braka, međutim, priznala da postoje krize u njihovom odnosu.

Tamara Milutinović sada je sa suprugom bila na slavi svoje koleginice Katarine Grujić, gde je u jednom trenutku i zapevala. Njen suprug Darko bio je tik pored nje, a podržao ju je tako što je istu pesmu spontano pevušio za slavskim stolom.

Ovo je prvi snimak para nakon priča o razvodu, a čini se da su oni u odličnim odnosima.

Tamara o pričama da se razvodi

- Nosim prezime Jevtić na nečiju žalost, a na moju sreću. Ne razvodim se, ako suprug ili ja budemo planirali da stavimo tačku na naš brak to ćete čuti od mene. Mene to nije začudilo ni iznenadilo. Svaki odnos, a pogotovo bračni ima uspone i padove - rekla je ona, pa dodala:

- Naravno, da toga ima u našem braku, ali daleko od toga da planiramo da se razvedemo.

Na pitanje kako je njen suprug reagovao kada se pojavila vest o razvodu u medijima, rekla je:

- "Šta je ovo bejb", tako je reagovao.

