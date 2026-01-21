RADIO U BUTIKU, BIO PORTIR U ZGRADI Stari drug raskrinkao Acu Kosa: Kada sam ga video sa Čedom, znao sam da je ostvario snove!

Aleksandar Kos stekao je ogromnu popularnost družeći se s Čedom Jovanovićem - nedeljama su mnogi nagađali o njegovom životu, a sada su u javnost isplivale informacije o njegovom "razvojnom putu".

Za njega kažu da je oduvek voleo javni život.

- Aca je bio vredan dečko. Radio je u butiku i bio je dobar lik, često ga je moja drugarica zvala da joj sredi popuste i uvek joj je izlazio u susret. To što se priča da je bio novinar i sestrić i PR Mire Škorić, to ništa nije istina. On je samo oduvek voleo estradu i javni život, pa se tako gurao svuda i onda je jedno vreme bio blizak s Mirom, ali rodbinskih veza tu nema.

Pojavljivao se i u rijalitiju, a radio je i kao portir u jednoj zgradi u užem centru Beograda u kojoj živi prava elita. On je dobar dečko i gde god da je radio, svi su ga gotivili jer je uvek bio nasmejan i vedar, a pogotovo kad su mu u blizini javne ličnosti. Kad sam video da je "čuvar" Čede Jovanovića, pomislio sam: Konačno je Kos ostvario svoje snove! - rekao je za Kurir izvor dobro upućen u Aleksandrovu prošlost.

Kos je, s druge strane, demantovao te navode.

- Nemam ništa protiv Zare, poštujem svaki pošten posao, ali ja sam se bavio onim za šta sam završavao fakultete. Bavio sam se Pr-om u Švedskoj, Nemačkoj i Hrvatskoj, u Srbiji nisam ništa radio, tu sam se školovao i kao i svako drugi prijateljima pomogao kad god sam mogao - rekao je Kos.

Autor: D. T.