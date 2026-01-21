AKTUELNO

Pevačica Goga Gačić i njen suprug, pevač Marko Gačić, zajedničkim saopštenjem obelodanili su razvod braka posle osam godina, a sada su isplivale nove tvrdnje o njihovom razlazu.

Navodno se Marko već uselio kod nove devojke, dok je Goga ostala da živi u kući njegovih roditelja.

Foto: Instagram.com/privatna arhiva

– Marko se već neko vreme ne nalazi u porodičnom domu. Preselio se kod nove partnerke, dok je Goga sa decom ostala kod njegovih roditelja. Ona se maksimalno trudi da deca ne osete preveliki stres zbog razvoda - tvrdi izvor za domaće medije i dodaje da su Goga Gačić i Marko ostali u korektnim odnosima.

Foto: Instagram.com

– Oni se čuju i dogovaraju oko obaveza vezanih za sina i ćerku. Tu nema svađa, bar kada su deca u pitanju, oboje su svesni da moraju da funkcionišu kao roditelji. Međutim, odnosi unutar šire porodice nisu tako harmonični. Marko sa svojim roditeljima trenutno nije u najboljim odnosima. Marko i roditelji su zahladili odnose, postoji dosta nerešenih stvari i tenzija. Uprkos svemu, oni su tu za decu i trude se da Gogi pomognu koliko mogu - zaključuje izvor i dodaje da Markova porodica ne prihvata to da je zbog druge devojke napustio suprugu i decu.

Foto: Instagram.com/privatna arhiva

Podsetimo, Goga Gačić i Marko Gačić su se oglasili zajedničkim saopštenjem.

- Obzirom da se nismo oglašavali vezano za situaciju o kojoj se piše poslednjih dana, ovo će biti jedino oglašavanje povodom toga. Želimo da obavestimo javnost da smo odlučili da okončamo naš brak. Odluka je doneta zajednički i u miru. Molimo medije i javnost za razumevanje i poštovanje naše privatnosti. Nećemo davati dodatne izjave povodom ove teme - napisao je Marko Gačić.

Foto: Instagram.com

Prema informacijama koje su dospele u javnost, inicijator razlaza bila je pevačica. Oni su bili zvanično u brak od 2017. godine. Tokom zajedničkog života dobili su dvoje dece.

