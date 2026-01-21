AKTUELNO

DA KAŽEM ISTINU? NE PLAĆA ALIMENTACIJU! Karleuša javno prozvala Duška Tošića: Biće rešen novim zakonom!

Pop zvezda Jelena Karleuša ponovo je podigla veliku prašinu odgovarajući na pitanja o bivšem suprugu, nekadašnjem fudbaleru Dušku Tošiću.

Nikada nije krila da ćerke Atina i Nika imaju sjajan odnos sa ocem, međutim Jelena priznaje da sa Duškom nije ni u kakvom odnosu, a novinare je zanimalo da li plaća alimentaciju.

- Da kažem istinu?! Ne plaća alimentaciju, evo apel sada. Pokušavam da rešim taj problem van medija i nekim ljudskim odnosom preko advokata, ali ne uspevam. U ime svih žena koje se bore za pravo da dobijaju tu pomoć od partnera i oca njihove dece dužna sam da govorim o tome. Srbija je uvela novi zakon po kojem će se to regulisati. Ako jedan roditelj ne isplati dve alimentacije drugom roditelju koji nad decom ima starateljstvo, ovaj drugi će to naplatiti od države, a država će goniti ovog koji ne ispunjava svoje zakonom propisane obaveze. Tako da će i Duško biti rešen!

Na pitanje kako bi reagovala na vest da se Duško ženi, Jelena kaže:

- Dušku želim sve najbolje zato što je on otac Atine i Nike. Ćerke ga puno vole i nikad neću reći nijednu ružnu reč o njemu. Želim mu da je živ i zdrav i što dalje od mene.

