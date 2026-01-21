Pevala joj prateće, a ne zna ko je! Mreže bruje zbog izjave Aleksandre Radović, a sada se za Pink.rs oglasila Tina Ivanović: Smešna je, foliranje na maks!

Pop pevačica Aleksandra Radović našla se na meti brojnih kritika na društvenim mrežama kada je u emisiji Goce Tržan ispričala anegdotu vezanu za "koleginicu Tinu koja peva folk", a za koju navodno ne zna kako se preziva, iako joj je pevala prateće vokale na albumu sa najvećim hitovima, a sada se tim povodom oglasila Tina Ivanović.

Naime, Aleksandra je prepričavala kako ju je svojevremeno jedan muškarac na parkingu oslovio sa "gospođice Tina", mislivši da je reč o Tini Ivanović. Međutim, Aleksanda, navodno, nije znala Tinino prezime, iako ju je Goca podsetila na Tinin megahit "Bunda od nerca". Goca joj je čak i rekla Tinino prezime, međutim Aleksandra ni tada nije bila najsigurnija o kome je tačno reč, te su Radovićevu mnogi iskritikovali uz negodovanje jer je, kako kažu, na ružan način ponizila koleginicu.

Tim povodom kontaktirali smo Tinu Ivanović.

- Meni je to tako smešno, iskreno. Šta reći?! Ja ne volim da hvalim samu sebe, ali moram reći da ja volim da slušam pesme Aleksandre Radović. Kad god sam se našla sa svojim društvom, nikad nisam krila da volim nju kao pevačicu, da volim da je slušam - ljubazno objašnjava Tina, a na pitanje da li Aleksandru, osim kao izvođača, ceni i kao čoveka, rekla je:

- E, pa sad... Nebitno. Ne bih o tome. Sve ono što je rekla, to govori o njoj, zaključite sami. Mi se lično nikada nismo upoznale, ali... Ja znam njeno prezime i ime. Mislim da se na onom snimku vidi sve šta je i kako je, to je foliranje na maks! Moram da pohvalim i pozdravim Gocu Tržan, ona je kraljica jedna - rekla je Tina za Pink.rs.

Podsetimo, Aleksandra je svojevremeno pevala Tini, za koju ne zna kako se preziva, prateće vokale na albumu gde se našao i njen najveći hit "Bunda od nerca".

"Ima Tina, koleginica koja peva folk"

Ovako je tekao razgovor Goce i Aleksandre.

- Ja da uđem na parking, čujem: "Gospođice Tina!" Ja kao: "Koja Tina?" - počela je Aleksandra.

- Kako Tina, bre? - pitala ju je Goca Tržan.

- Ima Tina, koleginica, koja peva folk! - nastavila je Aleksandra.

- "Bunda od nerca"?! - iznenađeno je pitala Goca.

- Koleginica Tina, sad ne znam kako se ona preziva - i dalje je nastavila Radovićeva, navodno ne znajući o kome se radi.

- Tina Ivanović? - pitala ju je Goca.

- Moguće da je Tina Ivanović... - rekla je Aleksandra.

Autor: D. T.