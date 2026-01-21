TA KOLEGINICA NIJE U MOM RANGU! Mina Kostić odgovorila na optužbe Sandre Rešić da joj je ukrala 500 evra

Pevačica Mina Kostić oglasila se za domaće medije nakon što ju je koleginica Sandra Rešić javno optužila da joj je na jednoj svirci ukrala 500 evra bakšiša i pobegla.

Mina nije demantovala, ni potvrdila Sandrinu izjavu kojoj očito ne daje na značaju.

- Ja tu koleginicu ni ne poznajem! Iz poštovanja prema njenom ocu, neću reći ništa što bi možda trebalo, a ja sam sa njenim pokojnim ocem u istom rangu. Ne sa njom. Bavim se svojom veridbom i lepim temama. Ne izjavama svojih koleginica - poručila je Kostićeva za Kurir.

Podsetimo, Sandra je priznala da o Mini nema lepo mišljenje.

– Kad sam bila radna pevačica, ukrala mi je pare i bakšiš. Pet glava. Bakšiš je strpala sa miksete. To nam je značilo sve, kad nam neko da bakšiš sto evra, mi presrećni, imaćemo da odnesemo kući za burek i jogurt. Ona je strpala pet glava i pobegla. Strpala je tu ljubičastu i otišla. Nisam krenula za njom, ali su moje kolege išle da je jure, traže. To se posle proširilo i na druge radne pevače – objasnila je Rešićeva.

Autor: D. T.