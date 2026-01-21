AKTUELNO

TA KOLEGINICA NIJE U MOM RANGU! Mina Kostić odgovorila na optužbe Sandre Rešić da joj je ukrala 500 evra

Izvor: pink.rs/kurir, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Pink.rs ||

Pevačica Mina Kostić oglasila se za domaće medije nakon što ju je koleginica Sandra Rešić javno optužila da joj je na jednoj svirci ukrala 500 evra bakšiša i pobegla.

Mina nije demantovala, ni potvrdila Sandrinu izjavu kojoj očito ne daje na značaju.

- Ja tu koleginicu ni ne poznajem! Iz poštovanja prema njenom ocu, neću reći ništa što bi možda trebalo, a ja sam sa njenim pokojnim ocem u istom rangu. Ne sa njom. Bavim se svojom veridbom i lepim temama. Ne izjavama svojih koleginica - poručila je Kostićeva za Kurir.

Podsetimo, Sandra je priznala da o Mini nema lepo mišljenje.

KASPER VERIO MINU KOSTIĆ! Šok u programu uživo: Izvadio prsten pred svima, ona se preksrstila i REKLA DA!

– Kad sam bila radna pevačica, ukrala mi je pare i bakšiš. Pet glava. Bakšiš je strpala sa miksete. To nam je značilo sve, kad nam neko da bakšiš sto evra, mi presrećni, imaćemo da odnesemo kući za burek i jogurt. Ona je strpala pet glava i pobegla. Strpala je tu ljubičastu i otišla. Nisam krenula za njom, ali su moje kolege išle da je jure, traže. To se posle proširilo i na druge radne pevače – objasnila je Rešićeva.

Autor: D. T.

