Još jedan pevač optužio Minu Kostić za krađu: Uzela je 500 evra i izašla na pomoćni izlaz!

Mina Kostić u središtu je skandala nakon što ju je koleginica Sandra Rešić optužila za krađu bakšiša na jednom privatnom veselju, a sada su stigle nove optužbe na račun sveže verene pevačice.

Sada se oglasio i njen kolega Boris Stjepanović iznevši teške optužbe na njen račun. On je izneo šokantne detalje o svom iskustvu sa Minom Kostić. On tvrdi da je pevačica tokom jednog nastupa prisvojila novčanicu od 500 evra koju je dobila od gosta, dok je sitniji novac ostavljala na mesto predviđeno za bakšiš.

Boris je do detalja opisao kako se, prema njegovim rečima, krađa odigrala:

– Jedan gost je za pesmu Mini dao novčanicu od 500 evra, koju je ona brže-bolje zgužvala i držala sve vreme u ruci. Gosti su nekoliko puta plaćali pesme, sa nešto manjom cifrom, a Mina je te novčanice uredno ostavljala, samo je 500 evra prisvojila za sebe. Potom je otpevala još dve pesme i otišla da sedne – ispričao je Boris.

Kada je pevač pokušao da se konfrontira sa njom i tražio da vrati novac, situacija je eskalirala.

– Otišla je bez pozdrava na pomoćni izlaz kako je mi ne bismo primetili. Pozvao sam je da je pitam zbog čega je to uradila, a Mina mi je rekla da njoj pripada suma novca koju ona odredi iz zajedničkog bakšiša – tvrdi Stjepanović.

Verio je Kasper

Podsetimo, Minu je sinoć u emisiji "Amidži šou" zaprosio partner Mane Ćuruvija Kasper.

- Svašta smo nešto prošli za ovih osam meseci, pogotovo zadnjih mesec dana. Ono što mi je bitno to si ti, šta ti misliš o meni, šta ti osećaš. Ja bih sada ovog trenutka hteo da te pitam da li bi ti želela da budeš moja životna saputnica? - upitao je Kasper, a Mina je oduševljeno rekla:"Da!", te joj je Kasper stavio verenički prsten na ruku, a usledile su čestitke gostiju.

Autor: D. T.