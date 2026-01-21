Viki Miljković otvoreno o Tašketovoj prvoj ženi! Sa Gordanom ima ćerku, a evo kako u kakvom su odnosu ona i pevačica

Muzička zvezda Viki Miljković je od svoje 18. godine u ljubavi sa suprugom Draganom Taškovićem Tašketom. Oni su stali na ludi kamen 2007. godine, a pre braka i sina koji su dobili, živeli su zajedno 11 godina.

Iako je pre nje imao nevenčanu suprugu i ćerku Jelenu, Viki u intervjuu za "Scandal" ističe da se njen suprug nije razveo zbog nje, da nikada nije bio venčan, te da je ona zvanično prva žena Tašketa.

Ipak, sa prvom izabranicom svog muža, Viki otkriva, danas ima divan odnos, kao i sa celom njenom porodicom.

– Taške se nije razveo zbog mene, on nikada nije ni bio zvanično venčan. On ima divnu ćerku Jelenu, koju on obožava i koju sam ja zavolela od dana kad sam je upoznala 1994. i danas je obožavam.

– Ja imam i lep kontakt sa njegovom prvom ženom, sa Gocom. Evo i sada je njen suprug bio na Andrejevom rođendanu, ona nije mogla da dođe i deca su se razbolela, ali Andrej se divno slaže sa Jeleninom braćom po majci. Imamo korektan odnos i mislim da je tako najbolje.

Bivša partnerka Dragana Taškovića Tašketa izgradila je svoju porodicu, a sa bivšim partnerom uvek imala dobru komunikaciju, kako bi ćerki Jeleni bili najbolji mogući roditelji i podršci.

Sa druge strane, Viki je ušla u Tašketov život, a njihova priča imala je izvesne turbulencije, name, Viki je bila tek punoletna i podrška obe porodice u početku je izostala:

– Istina je da moji roditelji nisu bili za Tašketa. Bili su protiv naše veze. Nisu bili za to da ja uđem u neku ozbiljnu vezu jer sam imala 18 godina. Napravili smo koncept kako moja karijera treba da izgleda, i onda, odjednom, ja treba da odem od kuće. Nije im se uklapalo to u koncept. Njima se nije svidelo što sam se suprotstavila, jer sam znala da je on moj život i moj put – rekla je Viki svojevremeno i priznala da je pobegla iz roditeljske kuće kako bi bila sa Tašketom.

– Pobegla sam za Beograd tako što sam ih slagala da mi se jedu kruške i dok su oni brali kruške ja sam pobegla. Tek kad sam stigla i našla se sa Tašketom, ja sam pokucala na prozor oko 2 u noć i rekla mu Ja se više ne vraćam kući. Jer ako se vratim kući, nema ništa od viđanja i naše veze. Tata je krenuo direktno za Beograd da me juri – pričala je Viki ranije za Grand.

Autor: D. T.