BOBA I JA NISMO HTELI DA ON SPAVA PO HOTELIMA... Brena ovo nikada do sad nije ispričala: Iskreno o Kemalu Montenu i uspomeni KOJA BOLI

Na današnji dan 2015. godine u Zagrebu je preminuo legendarni pevač Kemal Monteno. U poslednjim danima života vodio je tešku borbu sa pneumonijom i sepsom, koje su nastale kao komplikacije nakon transplantacije bubrega.

Muzička zvezda Lepa Brena svojevremeno je sa velikim emocijama i suzama u očima govorila o Kemalu.

- Boba i ja nismo hteli da on spava po hotelima, nego da spava kod nas kući. On ustaje jako rano. Mi ustajemo oko sedam-osam da ispratimo decu u školu, a on ustane opet ranije. I moja kafa je stajala gore, jer smo je držali na toj najvišoj polici. I ja jedno jutro ustanem, vidim on sedi, puši i skoro je zaspao u dnevnom boravku. Ja kažem: ‘Pa, Kemice, gde ti je kafa?’. A on će: ‘Pa što si je stavila gore. Nemam stolicu da se popnem gore, ne mogu da uzmem kafu - ispričala je Lepa Brena u esmisiji “Konačno petak” na BHRT-u.

Podsetimo, Kemal Monteno je preminuo 21. januara 2015. u Zagrebu, a sahranjen je u Sarajevu, na groblju Bare. Njegov grob i danas odiše muzikom i uspomenama, uz melodije pesama „Sarajevo, ljubavi moja“ i „Dušo moja“. Monteno je ostao upamćen ne samo kao pevač i kompozitor, već i kao čovek koji je svoj život posvetio muzici, ljubavi i prijateljstvu, ostavljajući neizbrisiv trag u srcima generacija.

Njegova vedrina i humor ostali su prepoznatljivi do poslednjih dana. Jedan od poslednjih intervjua dao je za Dnevni avaz, sedeći vedrog raspoloženja uz šoljicu kafe i cigaretu. Malo ko bi pomislio da je taj isti čovek, pre samo pola godine, bio na ivici života i smrti. Operacija koju je tada imao bila je samo jedno poglavlje u njegovoj dugoj borbi sa zdravstvenim problemima, a najveća prepreka – transplantacija bubrega – tek je bila pred njim.

U tom intervjuu, Monteno je otvoreno govorio:

- Bio sam na pretragama i mislim da će me u Zagrebu već idućeg meseca, ili možda na jesen, staviti na listu za transplantaciju bubrega. I eto...

Autor: D. T.