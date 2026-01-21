Oglasila se Kasperova bivša! Dragana iz Zadruge progovorila o njegovoj porodici: Ti ljudi su...

Dragana Spasojević, bivša učesnica "Zadruge", oglasila se za medije nakon što je sinoć u emisiji "Amidži šou" na Pinku Mane Ćuruvija Kasper, verenik Mine Kostić, govorio o njihovoj romansi.

Dragana je istakla da se do sada nije oglašavala prvenstveno zbog svoje porodice, ali i zbog Kasperove, koju opisuje kao „jako divne ljude“.

- Sve što on bude rekao, neka to i ostane, nisam se oglašavala prvenstveno zbog moje porodice, pa onda zbog njegove, jer su to jako divni ljudi, upoznala sam ih - rekla je Spasojević za Kurir.

Ovom izjavom Dragana je jasno stavila do znanja da poštuje privatnost obe strane i da ne želi da dodatno komentariše situaciju u javnosti.

Podsetimo, Mane Ćuruvija Kasper sinoć je u emisiji "Amidži šou" uživo na Pinku verio pevačicu Minu Kostić, te je u studiju nastalo opšte veselje, a potom je progovorio o bivšoj ljubavi.

Naime, pratioce na Instagramu zanimalo je da li je i Draganu Spasojević, bivšu učesnicu "Zadruge", "zavoleo preko ekrana", budući da se pisalo da ju je video u medijima, te počeo udvaranje na društvenim mrežama, kao što je slučaj bio i sa Minom.

- Nemam poseban komentar, jer ne znam šta znači zavoleti preko ekrana. Sa tom osobom sam bio u jednoj romansi, vezi koja je trajala koliko je trajala. To je sada već bilo davno, želim joj sve najlepše u životu i time ću završiti - rekao je Kasper.

Autor: D. T.