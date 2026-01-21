ALARMANTNO STANJE! Lice Kaje Ostojić u ožiljcima, skroz crveno: Ne brinite, sve će proći (FOTO)

Kaja Ostojić je zabrinula svoje pratioce na mrežama kada je objavila snimak svog lica koje je crveno sa "ožiljcima" duž celog obraza. Ona je zatim objasnila o čemu je reč i da će sve brzo proći.

Kaja Ostojić snimala se u prirodnom izdanju i to sa nepravilnostima na licu, a razlog mnogim ožiljcima je zapravo laserski tretman koji je radila.

Nakon ovog tretmana bi trebalo lice da bude zategnuto i sveže, a ovaj rezultat na Kajinom licu je drugi dan nakon tretmana.

Zamenila grad za prirodu

Podsetimo, Kaja Ostojić još pre dve godine je govorila o tome kako je kupila plac na Kosmaju, na kojem planira da napravi oazu mira - i to joj se ostvarilo.

Pevačica je sada živi daleko od gradske vreve, pa je tako život u stanu na 18 spratu zamenila kućom okruženom prirodom. Kako su ranije pisali domaći mediji, ova nekretnina koštala je 80.000 evra, a pevačica sada kaže da ima više posla oko domaćinstva nego pre.

- Ja sam se već preselila i zamenila grad za prirodu. Znate kako je, vikendica i kuća, uvek neki poslovi i obaveze - rekla je pevačica u razgovoru za domaće medije.

Autor: D. T.