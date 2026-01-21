AKTUELNO

POZNATO VREME I MESTO KOMEMORACIJE BETI ĐORĐEVIĆ: Evo gde će se saradnici i najmiliji oprostiti od umetnice

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Nenad Milošević ||

Muzička diva Beti Đorđević preminula je u 80. godini.

Dve velike zvezde, Senka Veletanlić i Beti Đorđević, preminule su jedna za drugom. Njihovi odlasci rastužili su mnoge ljubitelje zabavne muzike širom bivše Jugoslavije.

Mnoge je posebno rastužila činjenica da Beti Đorđević nije stigla nimalo da uživa u davno zasluženoj nacionalnoj penziji, koja joj je dodeljena samo nekoliko dana pre smrti. Sudbina je, nažalost, odredila drugačije.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Sahrana i komemoracija

Sada je poznato mesto komemoracije Beti Đorđević. Naime, još uvek nije poznato gde će počivati vrsna umetnica kao i vreme sahrane. Komemoracija povodom smrti Beti Đorđević biće održana u ponedeljak 26. januara (13:00) u Lisabon baru u MTS dvorani.

Autor: M.K.

