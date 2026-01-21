ČEDA JOVANOVIĆ NIJE VLASNIK STANA, GODINAMA JE TU NEZAKONITO?! Oglasila se žena koja tvrdi da političar živi u njenoj nekretnini: Nikad nije izmirivao troškove komunalija...

Nakon što je političar Čedomir Jovanović rekao da izvršitelji 15. januara nisu došli u njegov stan na Novom Beogradu kako bi ga iz istog iselili, te da je nekretnina u njegovom vlasništvu, oglasila se žena koja tvrdi suprotno i kaže da on bespravno živi u njenoj nekretnini.

Naime, Čedomir Jovanović rekao je kako ima probleme sa izvršiteljima zato što je firma od koje je kupio stan prethodno podigla kredit i isti stavila u zalog, što on nije znao. Međutim, sada se za medije oglasila žena koja tvrdi da je vlasnica stana u kojem živi Jovanović.

- Kao vlasnik firme želim da informišem javnost o činjenici da su u navedenoj objavi iznete, netačne,neproverene i dokazivo lažne tvrdnje, a koje direktno narušavaju ugled, prava i pravni položaj vlasnika nepokretnosti o kojoj je reč. S tim u vezi, posedujemo sve relevantne dokaze (pravosnažne presude, vlasničku dokumentaciju, i ostalu prateću evidenciju) koji nedvosmisleno potvrđuju da su iznete tvrdnje neistinite - navodi se u mejlu koji je gospođa poslala medijima.

- Povodom objavljenog teksta u kojem Čedomir Jovanović iznosi tvrdnje da je "prevaren", da je "jedan od poverilaca firme u stečaju", kao i da je vlasnik stana u kojem živi 18 godina", ovim putem kao vlasnik pomenutog pravnog lica iznosim sledeći demanti, radi istinitog i potpunog informisanja javnosti. Navodi koje je Čedomir Jovanović izneo u medijima predstavljaju svesnu laž i grubu manipulaciju javnosti, sa jedinim ciljem da se prikrije činjenica da već godinama nezakonito koristi tuđu nepokretnost. Čedomir Jovanović nije vlasnik stana u kojem trenutno boravi, niti je ikada bio. Tvrdnje o navodnom vlasništvu nisu pitanje "ličnog viđenja" već su činjenično potpuno netačne i pravno nepostojeće. Isključivi i jedini vlasnik predmetne nepokretnosti je pravno lice "Europolis plus" doo, koje je predmetne nepokretnosti steklo kupoprodajnim ugovorom, uredno overenim kod javnog beležnika kao i upisom u nadležni katastar nepokretnosti . Čedomir Jovanović nikada nije bio vlasnik predmetnog stana, niti je to bila njegova supruga Jelena.

Tvrdnje o njegovom navodnom statusu poverioca nemaju nikakvo pravno utemeljenje, niti imaju bilo kakve veze sa pravom vlasništva nad ovom nepokretnošću. Posebno ističem da Čedomir Jovanović i članovi njegove porodice nikada nisu, od početka boravka u stanu, izmirivali troškove komunalija, električne energije i drugih redovnih obaveza. Ove troškove godinama plaća vlasnik stana - Europolis plus doo. Pored toga, posedujemo i dokaze o neovlašćenoj potrošnji električne energije, čime se bave nadležne institucije u okviru odgovarajućih postupaka. Postupak za povraćaj stana i iseljenje traje od 2018. godine. Nakon višegodišnjeg sudskog spora doneta je pravosnažna presuda 2024. godine kojom je odbijen tužbeni zahtev Jelene Jovanović (supruge Čedomira Jovanovića) radi utvrđenja njenog prava svojine na ovoj nepokretnosti. Istom presudom je naloženo iseljenje Jelene Jovanović iz stana, sa svim licima i stvarima (prema tome, to se odnosi i na Čedomira Jovanovića), što do danas nije sprovedeno. Sa svim ostalim detaljima Vas bliže može informisati advokat koji je zastupao našu firmu u tom sporu. Presuda je postala izvršna pre nego što je otvoren stečaj nad našom firmom i ne ostavlja prostor za bilo kakva proizvoljna tumačenja. Stoga su izjave koje je Čedomir Jovanović dao netačne, obmanjujuće, u suprotnosti sa pravosnažnim sudskim odlukama i materijalnim dokazima. Time se nanosi šteta zakonitom vlasniku, javnosti se namerno plasira lažna slika dok se istina prikriva. Čedomir Jovanović i dalje boravi u stanu bez pravnog osnova, ne izmiruje obaveze koje proizlaze iz korišćenja nepokretnosti i zloupotrebljava medijski prostor kako bi izvršio pritisak na javnost i odložio izvršenje zakona. Hajdana Zimonjić, vlasnik Europolis plus-a. - stajalo je u mejlu, prenosi "Telegraf".

Čeda: "Kupio sam stan"

Podsetimo, u izjavi koju je dao za "Blic", Jovanović je tvrdio da je on vlasnik stana.

- Oko mene je uvek neka frka, ovo je baš mučna situacija, ali moram da je iznesem. Ja ovde živim 18 godina tako što sam potpisao kupoprodajni ugovor. Uselio se, adaptirao stan za Jelenu, decu, mene... Prošle su godine, a onda se u jednom trenutku taj stan pojavio u stečajnoj masi nekog preduzeća koje nema nikakve veze sa preduzećem od kojeg sam kupio stan. Ispostavilo se da taj pokrenuti stečaj po zakonu obavezuje stečajnog upravnika da svu imovinu objedini i da počne da se stara od njoj, da je proda kada se steknu uslovi, a time je obuhvaćen i moj stan - započeo je priču Čeda, pa nastavio:

- Kada smo za to saznali, angažovali smo advokate koji su utvrdili da su napravljeni brojni prekršaji i propusti koji nemaju veze sa stečajnim upravnikom i javnom izvršiteljkom koja je danas došla. Ona po zakonu mora da izađe i mi smo porazgovarali, tu moraju i svedoci da budu i policija mora biti prisutna. Kada smo kupili stan i kada smo ga adaptirali i počeli o njemu da živimo saznali smo da je stan kolateral za neki kredit koji je ko zna kada i ko zna gde uzet. To tada niste mogli da proverite kao danas što možete. Ništa se nije desilo mojom krivicom, nema veze sa mnom. U toku su paralelno dva postupka. 170 ljudi je ukupno oštećeno u čitavoj ovoj priči, ja sam jedini koji je samo kupio stan, nisam imao nikakav poslovni angažman sa njima. Čak su i poverioci u međuvremenu promenjeni. Ima tu dosta sveta koji se pojavljuje kao oštećeni. Tada, kada sam uzimao stan, je bilo mnogo toga neuređeno i konfuzno kada je u pitanju katastar i zakoni o katastru. Kupovali su nekretninu tada ljudi koja je već nekoliko puta prodavana.

