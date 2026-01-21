EMINA JAHOVIĆ NIJE BILA NA VENČANJU BRATA MIRSADA! Osvanula njena nova fotografija sa SNAJKOM KOJA JE PROMENILA VERU: Sad je jasno u kakvom odnosu su njih dve (FOTO)

Poznata pevačica Emina Jahović okupila je najbliže u jednom lokalu u Istanbulu, a među njima se našla i Dušica Jahović Turkdžan (nekadašnje Trninić). Dušica je Eminina snajka, a o njihovom odnosu se ranije i te kako pisalo i pričalo.

Dušica i Mirsad Turkdžan, Eminin rođeni brat, venčali su se ranije u Novom Pazaru, nakon što su već imali sina.

Spekulacije su bile da Emina nije prisustvovala venčanju jer nije podržavala snajku, ali se ispostavilo da je venčanje bilo skromno i bez pompe, te da Emina zapravo veoma voli Dušicu.

Dušica je pre braka iz pravoslavlja prešla u islam, što je, kako se pričalo, izazvalo različite reakcije u njihovim porodicama, dok smo sad imali prilike da je vidimo na proslavi Emininog rođendana, na kojoj je bila i pevačicina sestra Sabina.

Na Emininim fotkama sa veselja smo mogli da vidimo i njenu majku, a odavno je poznato koliko su njih dve vezane.

Emina je Dušicu nedavno angažovala kao promo lice za svoj brend, pa je jasno da su u odličnim odnosima.

Emina pričala: "Majka i sestra su bile protiv moje odluke da se razvedem"

Emina se, inače, jednom prilikom osvrnula na krah braka sa turskim pevačem Mustafom Sandalom, te je prvi put ispričala kako je njena porodica reagovala na to.

- Majka Senija i sestra Sabina naročito su bile protiv toga. Mama je baš volela Mustafu i fino su se slagali. U nekim momentima mi se činilo da njega više voli od mene - ispričala je pevačica u jednoj emisiji.

Eminina sestra je završila medicinu

Sabina je, inače, doktorka. Završila je Medicinski fakultet i specijalizaciju iz dečije psihologije u Beogradu, gde je radila u Dnevnoj bolnici za adolescente tokom deset godina.

Pored toga, Sabina je stekla deo psihoanalitičke edukacije u Italiji.Danas Sabina radi u privatnoj praksi sa decom, adolescentima i odraslima.

Autor: M.K.