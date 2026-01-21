IZGLEDA KAO MLADIĆ, A EVO KOLIKO IMA GODINA: Halid Muslimović poseduje hitove, firme, bogatstvo, a OVAJ detalj ipak niste znali o pevaču

Halid Muslimović poseduje hitove, firme, bogatstvo, a jednu informaciju ipak niste znali o pevaču.

Pevač Halid Muslimović tokom duge karijere stekao je pravo bogatstvo, a malo ko zna koliko pevač ima godina. Naime, Halid danas proslavlja rođendan, a napunio je 65 godina. Inače, Halid Muslimović u svom vlasništvu ima tri firme i mnoštvo nekretnina.

- Ja sam još uvek nekako skučen sa vremenom. Imam puno obaveza, mnogo nastupa, radim u studiju za sebe, radim nekad i za druge... Imamo porodični biznis, maltene tri firme u Prijedoru. Moja porodica vodi, ja im pomažem, moram biti prisutan - rekao je pevač jednom prilikom, pa dodao:

- Imam, pored toga, i ranč, gde opustimo dušu, malo oko voća, povrća... Imamo neku svoju porodičnu, životnu harmoniju, ali šta ću, moj posao je takav da putujem, putujem, putujem...

Brak sa Adisom

Muslimović je u braku sa suprugom Adisom, sa kojom ima dvoje dece, ćerku Lejlu i sina Edisa, koji su, kako je otkrio, talentovani za muziku.

- Nisam od onih roditelja koji po svaku cenu želi da deca idu u pravcu koji ja želim. Međutim, i jedno i drugo su muzički nadareni. Moj sin Enis je baš nadaren kao muzičar, video sam to po njegovom pristupu klavijaturi. Kada je bio klinac, ja se posle dva - tri dana vratim s puta, on skine numeru perfektno, onako sam, a Lejla super peva. Nikada nisu pokazali želju da bi bili u tom svetu. Završili su fakultete, magistrirali u nekom drugom pravcu - sin je magistar informatike, ćerka magistar ekonomije u turizmu, hotelijerstvu, i to je njihov put, ja ih podržavam gde oni žele, gde ih srce vuče - rekao je Halid za "Premijeru - vikend specijal".

Autor: M.K.