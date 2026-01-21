AKTUELNO

MARIJA ŠERIFOVIĆ HOĆE DA SE ODREKNE VELIKOG IZVORA ZARADE: Pevačica se oglasila i progovorila o povlačenju

Poznata pevačica Marija Šerifović veoma je aktivna na društvenim mrežama.

Na Instagramu je prati više od milion ljudi, dok je posebno zapažena na Jutjubu, gde njeni klipovi beleže veliku gledanost i donose joj značajnu zaradu. Upravo zato njena izjava o mogućem povlačenju sa svih platformi iznenadila je mnoge. Marija je priznala da razmatra gašenje profila na neodređeno vreme, iako konačnu odluku još nije donela.

– Intenzivno razmišljam o tome da sve društvene mreže ugasim. Jutjub vlogove, Instagram, Tviter – sve, na neodređeno. Za sada samo razmišljam – rekla je Šerifovićeva.

Imala neprijatnu situaciju sa fanom

Podsetimo, Marija je nedavno opisala neprijatnu situaciju s fanom.

- Davno je to bilo. Prišla mi je osoba da se slikamo, pa posle: "E, nije dobra slika", pa hajde opet, ja se slikam opet. "E Mare, aj sad sestra". Hajde može. Onda smo otišli u neki noćni bar i opet ide ta osoba rekao: "Aman, brate više, šta sad još", i njemu krene neki bes i gurka i ta osoba je gurnula ruku između mojih prijatelja i obezbeđenja i dohvatila je mene za vrat i stegla me je jako ali ja sam čula jak krc nosila sam kragnu bio mi je povređen pršljen ali šta da radim, ima ludih ljudi ali na meni je da verujem da ste svi normalni.

O majčinstvu

Marija se nedavno dotakla i kako je to biti samohrana majka.

- Ja obzirom na to da za drugo ne znam, ne vidim nikakvu težinu... U stvari, vidim i znam da svakoj samohranoj majci treba da se dodeli pehar, diploma, plata od 5.000 evra. Samohrane majke da postanu bogom dane osobe.

Šerifovićka je istakla da ne bi volela da njen naslednik nastavi da se bavi pevanjem, ali bi želela da zna nešto o muzici.

- Ja mislim da to iz dana u dan, iz nedelje u nedelju, ta ljubav se razdvija, kako je on sve veći, tako se ta ljubav umnožava... Tek onda shvatamo koliko je to najvažnija uloga u našem životu i nešto bez čega više ne možete.

