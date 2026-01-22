AKTUELNO

NOVA IGRAČKA U VREDNOSTI OD PREKO 100.000 EVRA! Stanija se oglasila iz Majamija, pa se pohvalila svima: Iz teretane u BESNU MAŠINU (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Ustupljene fotografije ||

Stanija Dobrojević podelila je na društvenim mrežama momente iz Majamija, u kom odavno živi.

Ona se snimala u luksuznom autu, čija vrednost prelazi 100.000 evra. Stanija je prvo bila u teretani, odakle se oglasila selfijem.

- Disciplina. Sve ostalo je buka - napisala je kratko Stanija u opisu objave.

Malo potom, snimala se kako vozi BMW sedmicu, a bilo joj je sve potaman.

Foto: Instagram.com

Čestitala pravoslavnu Novu godinu sa raskopčanim farmerkama

Stanija Dobrojević odlučila je nedavno da čestita svima pravoslavnu Novu godinu na svoj način. Ona je na društvenim mrežama podelila smele fotke, koje su odmah pokrenule lavinu komentara.

Foto: Instagram.com

- Lepota je u ravnoteži. Između ambicije i mira, snova i discipline, biram život koji me inspiriše svakog dana. Srećna Srpska Nova godina! - poručila je tad.

Foto: Instagram.com

Na fotkama je vidimo sa raskopčanim farmerkama, dok je zadnjicu naslonila na lavabo u WC-u. Skinula je brushalter i pozirala tako što je držala grudi.

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

#Majami

#Stanija Dobrojević

#Teretana

#besna mašina

