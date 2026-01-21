DRAMA SE NASTAVLJA! Duško Tošić se zabarikadirao u vili: Ovo su novi detalji haosa

Jelena Karleuša prijavila je bivšeg supruga Duška Tošića zbog upada u stan na Dedinju u kojem živi sa ćerkama.

Ispred kuće na ovoj beogradskoj lokaciji je policijsko vozilo. Nakon dvadesetak minuta, iz kuće je izašao Duško Tošić u pratnji dvojice uniformisanih policajaca.

Pošto je primetio prisustvo medija, zatražio je od naše ekipe da obriše fotografije, nakon čega se ponovo povukao u kuću.

Jelena Karleuša tvrdi da njen bivši suprug Duško Tošić ne plaća alimentaciju za ćerke Atinu i Niku Tošić. Osim toga, otkrila je i da nisu u najboljim odnosima nakon razvoda.

Autor: M.K.