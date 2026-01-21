AKTUELNO

PRVA TOŠIĆEVA IZJAVA NAKON ŠTO GA JE KARLEUŠA PRIJAVILA! Policija na Dedinju, on zamenio brave i tvrdi: Ja sam u svom stanu!

Izvor: Pink.rs, Kurir

Prvo oglašavanje Duška Tošića nakon što je promenio brave na vratima stana u kojem Jelena živi s ćerkama.

Jelena Karleuša se trenutno nalazi u Dubaiju, odakle je kontaktirala policiju Srbije kako bi prijavila svog bivšeg supruga Duška Tošića. Ona je navela da je Duško bez njenog znanja i bez dogovora zamenio brave na vratima stana, zbog čega je zatražila hitnu intervenciju nadležnih organa.

Želeli smo i drugu stranu priče, te smo kontaktirali Duška Tošića. Bivši fudbaler je bio kratak i jasan, bez želje da ulazi u detalje ili dodatno komentariše situaciju.

– Ne znam šta me pitate? Ja sam u svom stanu – rekao je Tošić, nakon čega više nije odgovarao na pozive i poruke.

U kontekstu porodičnih problema, Karleuša je više puta istakla da nije u dobrim odnosima sa Tošićem nakon razvoda i da između njih nema komunikacije, iako, kako je rekla, njihove ćerke sa ocem imaju normalan odnos.

Pevačica je takođe istakla i tvrdnje da njen bivši suprug ne plaća alimentaciju za njihove ćerke Atinu i Niku Tošić, ali da veruje kako će država sve to regulisati.

Autor: M.K.

