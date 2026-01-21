AKTUELNO

Domaći

PINK.RS NA LICU MESTA! Dok je Karleuša u Dubaiju, Duško večeras promenio brave i zabarikadirao se u stanu u kojem živi Jelena s decom: Pogledajte šta smo sad zatekli tamo (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay.com, E-Stock/Konstantin Bačetić ||

Večeras je kao bomba odjeknula vest da je pevačica prijavila bivšeg muža policiji zbog upada u stan!

Muzička zvezda Jelena Karleuša prijavila je bivšeg muža Duška Tošića. Naime, on je navodno "upao" u stan na Dedinju gde pevačica živi sa ćerkama.

Foto: Pink.rs/D. Tanasijević

Ekipa portala Pink.rs nalazi se na licu mesta, a kako smo tamo zabležili svetla su upaljena u jednoj prostoriji, dok policiju tamo nismo zatekli, te bi se moglo reći da se situacija na Dedinju stišala, bar za sada.

Foto: Pink.rs/D. Tanasijević

Unutra je, čini se, mirno i tiho, a nema čak ni prolaznika na ulici.

Mediji su kontaktirali pevačicu kako bi proverili šta se dešava, a Jelena Karleuša je potvrdila informaciju. Kako je istakla, ona je trenutno u Dubaiju sa ćerkama, ali je slučaj prijavila policiji.

Foto: Pink.rs/D. Tanasijević

- Ja sam u Dubaiju sa decom. On je upao tamo valjda, prijavila sam policiji - istakla je Jelena Karleuša.

Foto: Pink.rs/D. Tanasijević

Bivši fudbaler je bio kratak i jasan, bez želje da ulazi u detalje ili dodatno komentariše situaciju.

– „Ne znam šta me pitate???? Ja sam u svom stanu“ – rekao je Tošić, nakon čega nam više nije odgovarao na pozive i poruke.

Autor: M.K.

#Dedinje

#Dubai

#Duško Tošić

#Jelena Karleuša

#Policija

#deca

#pevačica

#stan

#ćerke

POVEZANE VESTI

Domaći

KARLEUŠA PRIJAVILA DUŠKA POLICIJI! Tošić upao u Jelenin stan u kojem živi sa ćerkama i zamenio sve brave

Domaći

DRAMA SE NASTAVLJA! Duško Tošić se zabarikadirao u vili: Ovo su novi detalji haosa

Domaći

Prvo oglašavanje bivšeg, 19 godina mlađeg dečka Mine Kostić nakon što ga je u policiji optužila za maltretiranje

Domaći

OLJA KARLEUŠA IMALA INFARKT PLUĆA! 20 dana bila prikovana za krevet: Evo šta se desilo!

Domaći

UPAO JE TAMO! Karleuša se hitno oglasila iz Dubaija nakon što je Duška prijavila policiji: Evo šta je imala da poruči

Politika

Srbin koji je dva puta tužio Bajdena! Evo ko je novi ambasador SAD u Srbiji (FOTO)