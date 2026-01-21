PINK.RS NA LICU MESTA! Dok je Karleuša u Dubaiju, Duško večeras promenio brave i zabarikadirao se u stanu u kojem živi Jelena s decom: Pogledajte šta smo sad zatekli tamo (FOTO+VIDEO)

Večeras je kao bomba odjeknula vest da je pevačica prijavila bivšeg muža policiji zbog upada u stan!

Muzička zvezda Jelena Karleuša prijavila je bivšeg muža Duška Tošića. Naime, on je navodno "upao" u stan na Dedinju gde pevačica živi sa ćerkama.

Ekipa portala Pink.rs nalazi se na licu mesta, a kako smo tamo zabležili svetla su upaljena u jednoj prostoriji, dok policiju tamo nismo zatekli, te bi se moglo reći da se situacija na Dedinju stišala, bar za sada.

Unutra je, čini se, mirno i tiho, a nema čak ni prolaznika na ulici.

Mediji su kontaktirali pevačicu kako bi proverili šta se dešava, a Jelena Karleuša je potvrdila informaciju. Kako je istakla, ona je trenutno u Dubaiju sa ćerkama, ali je slučaj prijavila policiji.

- Ja sam u Dubaiju sa decom. On je upao tamo valjda, prijavila sam policiji - istakla je Jelena Karleuša.

Bivši fudbaler je bio kratak i jasan, bez želje da ulazi u detalje ili dodatno komentariše situaciju.

– „Ne znam šta me pitate???? Ja sam u svom stanu“ – rekao je Tošić, nakon čega nam više nije odgovarao na pozive i poruke.

Autor: M.K.