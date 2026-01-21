GVOZDENA KAPIJA, BAZEN, LUKSUZ NA SVE STRANE... Aco Pejović živi u milionskoj vili! Kad budete videli kadrove njegovog doma - zastaće vam dah (FOTO)

Aco Pejović jedan je od najuspešnijih pevača na našoj javnoj sceni. Njegovi honorari dostižu vrtoglave cifre, zbog čega je sebi uspeo da obezbedi pravu malu palatu koja vredi čitavo bogatstvo.

Jednom prilikom ekipa emisije "Paparaco lov" uhvatila je pevača Acu Pejovića u blizini sopstvene luksuzne vile u kojoj živi sa porodicom.

Njegovo zdanje, kako se spekuliše, vredi preko milion evra, a pored prostrane unutrašnjosti, Pejović se može pohvaliti i ogromnim dvorištem u kojem poseduje i bazen.

Podsetimo, pevač Aco Pejović godinama je u braku sa suprugom Biljanom sa kojom ima tri ćerke na koje je beskrajno ponosan. Marija je završila Medicinski fakultet u Beogradu, a nedavno je podelila lepe vesti da ide na specijalizaciju.

Kako je objavila ona će svoje usavršavanje nastaviti na Vojnomedicinskoj akademiji. Sudeći po njenim fotografijama na Instagramu, Marija radi na jednoj klinici za estetsku medicinu, a na njenim mrežama su i fotke sa kolegama.

Autor: M.K.