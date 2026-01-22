Ovo je kuća naše poznate pevačice: Luks vila ima preko 320 kvadrata, a procenjena je na pola miliona evra, pevačica otkrila zbog čega bi je prodala (FOTO)

Kako se ranije pričalo oni navodno traži 525.000 evra i godinama je prodaju. Kako su prvo planirali, prema pisanju medija, pevačica je u dogovoru sa mužem htela da proda kuću od 320 kvadrata i kupi dva luksuzna stana.

Pevačica Sanja Đorđević, koja je posle šestomesečne borbe s mononukleozom, nastupila nedavno u okviru jednog festivala u Beogradu, otkrila je pre izlaska na binu da bi ona želela da proda velelepnu kuću u Jajincima.

- Ma, mi se dogovorimo da to hoćemo da uradimo, pa se oni predomisle. Kad imate u kući advokata... s njih dvoje je teško dogovoriti se. Želim da je prodam, ja bih zaista volela, velika je, mislim da su nam svi ti kvadrati previše, ali videćemo, o tom potom - rekla je.

Sanja je vilu renovirala pre nekoliko godina od poda do plafona.Njen omiljeni kutak je terasa o kojoj je vodila posebno pažnju, jer kako tu kaže najviše provodi vremena i ima trač partije sa drugaricama.Kuća je veoma prostrana, sa mnogo svetlosti, i ne može da je čisti i sprema sama pa ima kućnu pomoćnicu.

Cela kuća joj je u najsvetlijim zemljanim tonovima, bež, bela, uređena sa mnogo ukusa i sa zlatnim detaljima - vaza i sat. Stepenište i podovi su urađeni od mermera, kao i prostrano kupatilo.

Na svakom koraku su slike i fotografije, a značajno mesto zauzima i ikona Bogorodice. Sanja planira, navodno, da proda kuću i da kupi dva stana na Beogradu na vodi, a ima jedan uslov a to je da imaju ogromnu terasu.

Autor: M.K.