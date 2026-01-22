AKTUELNO

Kija ponovo pecka bivšu drugaricu Kaću i njenog partnera: Stojketu čestitam krsnu slavu koju... (FOTO)

Izvor: pink.rs/kurir, Foto: pink.rs, E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Kija Kockar ponovo je zapalila mreže, a na meti joj je ponovo bivša drugarica Katarina Živković i njen partner, i to bez direktnog imenovanja – ali sa više nego jasnom porukom.

Naime, na društvenim mrežama Kija je podelila staru objavu Kaćinog partnera, u kojoj mu je čestita krsnu slavu, a potom dodala komentar koji su mnogi protumačili kao otvoreno „peckanje“. 

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, pINK.RS

- Zaboravila sam juče da čestitam mom Stojketu krsnu slavu, Svetog Jovana. Nisam nikom javno ali kako da propustim ovu čestitku. Baš mi je žao što nismo zajedno proslavili krsnu slavu, kao što nikad ni nismo u životu. (Lol) Sve najlepše. Amin.

Posebno je pažnju izazvao deo u kom Kija aludira na zajedničko slavlje koje se, kako sama navodi, nikada nije dogodilo, koji je, prema mišljenju korisnika mreža, bio jasna poruka upućena i Kaći i njenom izabraniku.

Foto: Instagram.com

Autor: D. T.

