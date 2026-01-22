Žao mi je Mine! Nadica Ademov o koleginici i njenom vereniku Kasperu: Šta se krije iza toga...

AKTUELNO

Domaća javnost ne prestaje da bruji o pevačici Mini Kostić i njenom vereniku Manetu Ćuruviji Kasperu, s kojim je prvobitno bila mesecima u virtuelnoj vezi, a zvanično su se upoznali tek nedavno, kada je iz Amerike došao u Srbiju.

Ljubavni život Mine Kostić ovih dana u medijima naširoko komentarišu njene kolege, a pevačica Nadica Ademov kaže da joj je Mine žao.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Meni je žao Mine, ona je, u suštini, okej lik. Ja njoj želim svu sreću ovog sveta, želim da ima nekog ko će da je poštuje i voli, jer žena i treba da bude samo voljena. Žao mi je ako on nešto nije ispao prema njoj kako treba. Opet, ona je iskusna, nije klinka, majka je, ima dete, ume da prepozna. Ispratila sam ja te intervjue, žao mi je te situacije što je tako ispalo - rekla je Nadica.

Foto: TV Pink Printscreen

Na pitanje kakav utisak na nju ostavlja Kasper, Nadica je bila direktna.

- Fizički je lep čovek, stvarno okej izgleda, vizuelno. I Mina je lepa žena, ali šta se krije iza toga samo oni znaju - kazala je ona, pa dodala:

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Ja ne bih mogla da budem šest meseci sa nekim preko telefona, zaista ne. To već spada u neku drugu vrstu veze.

Podsetimo, Kasper je prekjuče u emisiji "Amidži šou" na Pinku pred milionima gledalaca zaprosio Minu.

Oglasila se Kasperova bivša! Dragana iz Zadruge progovorila o njegovoj porodici: Ti ljudi su...

