AKTUELNO

Domaći

Zavirite u luks dupleks JK gde je sinoć zbog Duška reagovala policija: Umetnine na sve strane, lift, ogroman garderober, garaža... (FOTO)

Izvor: kurir.rs, Foto: Pink.rs, Instagram Printscreen ||

Dok je pop zvezda Jelena Karleuša bezbrižno uživala sa decom u Dubaiju, njen bivši suprug Duško Tošić ušao je u stan na Dedinju, njihov prvi zajednički stan, koji se nalazi nedaleko od vile koju su od Piksija kupili za 2,5 miliona evra, u kojoj živi sa decom.

Prema pisanju medija, stan se vodi na decu, a Jelena Karleuša je njihov zakonski staratelj.

Stan u koji je Duško ušao i zamenio brave je njihov prvi dom. Reč je o dupleku, koji čak ima lift, veliki dnevni boravak, a naravno i u njemu Karleuša je imala ogroman garderober.

Stan je opremljen sa mnogo stila, na slikama koje je pevačica objavljivala na društvenim mrežama vidi se mnogo umetničkih dela, kao i versače vaza. Stan na Dedinju poseduje i garažu. 

Foto: Instagram.com

Podsetimo, u ovom stanu se i pre nekoliko godine desila drama, kada je Duško nasrnuo na Jelenu koja je zvala policiju. Jelena je tada prijavila Duška Tošića za porodično nasilje na najradosniji hrišćanski praznik - Božić, nakon čega mu je izrečena zabrana prilaska od 48 sati. 

Bezbrižno uživala sa decom

Ne sluteći da je Duško "isplanirao" da uđe u stan, Karleuša je uživala u Dubaiju i sudeći prema društvenim mrežama, izgledala je veoma opušteno i smireno. Ona se sunčala, opuštala, a dok se snimala u plavoj haljini u hotelsoj sobi, u kadar je uletela i njena mlađa ćerka Nika.

@karleusaofficial

My all time favorite color #karleusa

♬ original sound - Cuteperson129

Prijavila upad policiji

Jelena je potvrdila da je slučaj prijavila policiji iz Dubaija, navodeći da je Tošić ušao u kuću na Dedinju.

– Ja sam u Dubaiju sa decom. On je upao tamo valjda, prijavila sam policiji izjavila je Karleuša.

Foto: Pink.rs, Pixabay.com, E-Stock/Konstantin Bačetić

Oglasio se i Tošić

Kurir je kontaktirao Duška Tošića, koji je dao kratku izjavu i nije želeo da ulazi u detalje.

– Ne znam šta me pitate? Ja sam u svom stanu - rekao je Tošić.

Ne plaća alimentaciju

Podsetimo, Karleuša je više puta istakla da nije u dobrim odnosima sa Tošićem nakon razvoda i da između njih nema komunikacije, iako, kako je rekla, njihove ćerke sa ocem imaju normalan odnos. Pevačica je takođe istakla i tvrdnje da njen bivši suprug ne plaća alimentaciju za njihove ćerke Atinu i Niku Tošić, ali da veruje kako će država sve to regulisati.

Autor: D.T.

#Duško Tošić

#Jelena Karleuša

POVEZANE VESTI

Domaći

NI SLUTILA NIJE DA JOJ OVO SPREMA: Dok je Duško menjao brave na njihovoj vili na Dedinju, evo šta je radila Karleuša! (VIDEO)

Domaći

KARLEUŠA PRIJAVILA DUŠKA POLICIJI! Tošić upao u Jelenin stan u kojem živi sa ćerkama i zamenio sve brave

Domaći

DRAMA SE NASTAVLJA! Duško Tošić se zabarikadirao u vili: Ovo su novi detalji haosa

Domaći

ZAVIRITE U KARLEUŠINO LUKS ZDANJE NA DEDINJU! Pop pevačica živi u kući kao iz bajke: Ogromni bazen, dvorište, a tek da vidite pogled (FOTO)

Domaći

Ekskluzivno na Pinku! Karleuša prvi put sa ćerkama Atinom i Nikom uživo kod Amidžića: Nervozne su i uzbuđene!

Domaći

KAKVI MOMCI, ONE SU JOŠ BEBE?! Atina i Nika progovorile o ljubavnom životu, JK se preznojila: Premlade su!