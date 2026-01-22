AKTUELNO

Domaći

DRAMA TRAJALA CELU NOĆ! Šta se dešava u stanu JK dok je ona sa ćerkama u Dubaiju? Policija do jutra patrolirala, Duško i dalje neće da izađe, na terasi raširio veš!

Izvor: kurir.rs, Foto: Pink.rs, e-Stock/Mirko Rodić, E-Stock/Rajko Ristić ||

Drama u stanu na Dedinju u kome su nekada živeli bivši supružnici Jelena Karleuša i Duško Tošić, nastavila se i tokom cele noći.

Kako pišu mediji, nakon što je Jelena iz Dubaija prijavila bivšeg supruga da je “upao” u stan gde živi sa ćerkama i zamenio brave na vratima, Tošić celu noć nije izlazio iz stana.

Više puta tokom noći policijski službenici su obilazili i neko vreme dežurali ispred zgrade na Dedinju, a javnosti nepoznati muškarac i žena koje je Duško dočekao nešto pre 23 sata u garaži, sve vreme se krijući od novinara, u stanu su ostali do ranih jutarnjih časova.

Foto: Pink.rs, Pixabay.com, E-Stock/Konstantin Bačetić

Podsetimo, nakon saznanja da se u kući pop zvezde dešava haos, novinari su ispred kuće zatekli policijsko vozilo. Nakon dvadesetak minuta, iz kuće je izašao Duško Tošić u pratnji dvojice uniformisanih policajaca. Pošto je primetio prisustvo medija, zatražio je od naše ekipe da obriše fotografije, nakon čega se ponovo povukao u kuću.

pročitajte još

Zavirite u luks dupleks JK gde je sinoć zbog Duška reagovala policija: Umetnine na sve strane, lift, ogroman garderober, garaža... (FOTO)

Autor: D. T.

#Duško Tošić

#Jelena Karleuša

POVEZANE VESTI

Domaći

NI SLUTILA NIJE DA JOJ OVO SPREMA: Dok je Duško menjao brave na njihovoj vili na Dedinju, evo šta je radila Karleuša! (VIDEO)

Domaći

Zavirite u luks dupleks JK gde je sinoć zbog Duška reagovala policija: Umetnine na sve strane, lift, ogroman garderober, garaža... (FOTO)

Domaći

Nakon što su Atina i Nika gostovale u Amidžiju, oglasio se Duško Tošić: Njegova reakcija će vas iznenaditi

Domaći

DRAMA SE NASTAVLJA! Duško Tošić se zabarikadirao u vili: Ovo su novi detalji haosa

Domaći

KARLEUŠA PRIJAVILA DUŠKA POLICIJI! Tošić upao u Jelenin stan u kojem živi sa ćerkama i zamenio sve brave

Domaći

Ekskluzivno na Pinku! Karleuša prvi put sa ćerkama Atinom i Nikom uživo kod Amidžića: Nervozne su i uzbuđene!