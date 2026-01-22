DRAMA TRAJALA CELU NOĆ! Šta se dešava u stanu JK dok je ona sa ćerkama u Dubaiju? Policija do jutra patrolirala, Duško i dalje neće da izađe, na terasi raširio veš!

Drama u stanu na Dedinju u kome su nekada živeli bivši supružnici Jelena Karleuša i Duško Tošić, nastavila se i tokom cele noći.

Kako pišu mediji, nakon što je Jelena iz Dubaija prijavila bivšeg supruga da je “upao” u stan gde živi sa ćerkama i zamenio brave na vratima, Tošić celu noć nije izlazio iz stana.

Više puta tokom noći policijski službenici su obilazili i neko vreme dežurali ispred zgrade na Dedinju, a javnosti nepoznati muškarac i žena koje je Duško dočekao nešto pre 23 sata u garaži, sve vreme se krijući od novinara, u stanu su ostali do ranih jutarnjih časova.

Podsetimo, nakon saznanja da se u kući pop zvezde dešava haos, novinari su ispred kuće zatekli policijsko vozilo. Nakon dvadesetak minuta, iz kuće je izašao Duško Tošić u pratnji dvojice uniformisanih policajaca. Pošto je primetio prisustvo medija, zatražio je od naše ekipe da obriše fotografije, nakon čega se ponovo povukao u kuću.

Autor: D. T.