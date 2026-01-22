Morala bih da guglam o kome je reč: Brutalan odgovor JK na prozivke Sandre Rešić

AKTUELNO

U jeku porodične dame pop zvezde Jelene Karleuše usledio je novi estradni rat, i to sa pevačicom Sandrom Rešić, čiji su komentari na račun starije koleginice izazvali buru na mrežama.

Sandra je, naime, komentarisala Jelenin novogodišnji koncert u "Eliti", a potom priznala da ja njen nastup ne bi otišla jer joj se njene pesme ne dopadaju, niti ih peva.

Foto: Instagram.com

Tim povodom se za Kurir oglasila Jelena, koja trenutno boravi u Dubaiju, gde uživa sa naslednicama.

- Morala bih prvo da guglam o kome je reč, u Dubaiju sam na odmoru - izjavila je ljubazno Jelena.

Foto: Facebook.com

Drama na Dedinju

Podsetimo, Karleušin bivši suprug Duško Tošić sinoć je upao u njen penthaus na Dedinju, gde živi sa ćerkama, kako bi promenio brave. Jelena, koja se u tom trenutku nalazila u Dubaiju sa ćerkama, odmah je kontaktirala policiju, koja je izašla na mesto događaja.

Prema pisanju medija, stan u kom su nekad svi zajedno živeli posle razvoda bračnog para

