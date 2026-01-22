Duško menja brave na Dedinju, JK grmi u Dubaiju: Najskuplji rizort za divu! Sunča nauljeno telo, za hotel pukla 10.000 evra!

I dok bivši suprug pop zvezde i članice žirija "Pinkovih zvezda" zamenjuje brave na nekretnini na Dedinju, koje inače pripadaju, kako smo saznali, Jeleni, ona za to vreme pokušava da se opusti i uživa koliko je to moguće u jednom od najskupljih hotela Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Jelena Karleuša trenutno preživljava pravu dramu s bivšim suprugom Duškom Tošićem, koji je upao u dupleks na Dedinju. Pop zvezdu je neprijatna situacija zatekla na odmoru u Dubaiju, gde je u utorak otputovala na mini-odmor sa ćerkama. JK je otišla u Emirate kako bi napunila baterije pred izlazak dva singla, koje će premijerno predstaviti u "Pinkovim zvezdama".

I dok pevačicin bivši suprug zamenjuje brave na nekretnini na Dedinju, koje inače pripadaju, kako smo saznali, Jeleni, ona za to vreme pokušava da se opusti i uživa koliko je to moguće u jednom od najskupljih hotela Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Kako se može videti na stranici za rezervaciju hotela, Karleuša je odsela u hotelu gde je za pet noćenja platila oko 10.000 evra. U pitanju je jedan od najluksuznijih rizorta, koji gostima sa dubokim džepom nudi sve što im mašta poželi.

Hotel u svom sklopu ima privatnu plažu, moderno sređene sobe s najnovijom tehnologijom, spa-centar, a posebno su na glasu restorani, u kojima se služi raznovrsna hrana svih svetskih kuhinja.

Bezbrižno uživala sa decom

Ne sluteći da je Duško "isplanirao" da uđe u stan, Karleuša je uživala u Dubaiju i sudeći prema društvenim mrežama, izgledala je veoma opušteno i smireno. Ona se sunčala, opuštala, a dok se snimala u plavoj haljini u hotelskoj sobi, u kadar je uletela i njena mlađa ćerka Nika.

