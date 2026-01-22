TVRDI DA JE LUKS DUPLEKS NJEGOV! JK mora da se seli?! Oglasio se advokat Duška Tošića, otkrio sve o alimentaciji i uslovima razvoda s Karleušom

AKTUELNO

Izvor: pink.rs/kurir, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, Pink.rs ||

Duško Tošić ne duguje alimentaciju bivšoj supruzi Jeleni Karleuši, niti je nasilno ušao ili obio stan u kojem su nekada zajedno živeli, tvrdi advokat nekadašnjeg fudbalskog reprezentativca Nikola Premović.

Povodom trenutne situacije kroz koju prolaze pevačica i nekadašnji sportista, u Tošićevo ime oglasio se njegov pravni zastupnik, čije obraćanje prenosimo u celosti:

Foto: E-Stock/Konstantin Bačetić

- Kao advokat Duška Tošića, a po njegovom nalogu, povodom različitih medijskih tekstova vezanih za navodni Duškov ‘upad’ u sopstveni stan, kao i tekstova koji se odnose na neplaćanje alimentacije za njegove maloletne ćerke, ističem sledeće:

Duškovo dugovanje po osnovu izdržavanja alimentacije iznosi nula dinara. Dakle, on ne duguje nijednu alimentaciju.

Duško nije upao, obio stan, niti se u istom "zabarikadirao", već je ušao u sopstveni stan, koji mu pripada po punovažnom kupoprodajnom ugovoru. Ne radi se ni o kakvom nasilnom upadu, već o ulasku u nepokretnost u kojoj boravi sa nespornim pravnim osnovom.

Tokom perioda razvoda braka, dogovor je bio da se Jelena Karleuša sa ćerkama preseli u vilu u Ulici Augusta Cesarca, dok bi Duško nastavio da živi u predmetnom stanu, što je konstatovano i u sporazumu o razvodu braka. Kako do tog preseljenja nikada nije došlo, Duško je odlučio da uđe u sopstveni stan. Sve ostale navode koji su se pojavili u medijima, ovim putem, u ime mog klijenta Duška Tošića, demantujem kao neistinite -navodi se u saopštenju advokata Premovića.

