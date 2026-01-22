Zbog čega sam tolika svinja?! Trudna Edita usred noći uradila nešto što se ne preporučuje (VIDEO)

Pevačica Edita Aradinović, koja je u trećem mesecu trudnoće, do suza je nasmejala pratioce na društvenoj mreži TikTok svojom novom objavom.

Ona sa pratiocima deli trenutke iz svog svakodnevnog života, a poput mnogih trudnica, i Edita ima pojačan apetit, što je bio predmet njenog novog obraćanja na ovoj društvenoj mreži.

- Da li mogu da budem veća svinja?! Zašto sam tolika svinja? Eto, nerviram se - priznala je Edita u videu na TikToku, gde je pokazala kako je posle nastupa uživala u gaziranom piću, pici, a potom i palačinkama.

Podsetimo, Edita je trudna sa partnerom Nenadom Stevićem, sa kojim se ruku pod ruku pojavila nedavno u Sava Centru na koncertu Emine Jahović. Nakon što se u javnosti saznalo da je trudna za medije se kratko oglasila:

- Da, jeste, trudna sam, samo još uvek nije momenat da se radujem, dok ne saznam da je sve ok sa bebom. Iz tog razloga ne bih detaljisala, nadam se da će biti sve dobro, pa da možemo lepo da pričamo o tome - rekla je Edita.

