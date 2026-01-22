Jedna od najfatalnijih srpskih pevačica (30) javno priznala da bi volela da se zaglavi u liftu sa Čedom: Šarmantan je i zgodan!

Pevačica Ivana Boom Nikolić (30) svojevremeno je govorila o svom ukusu za muškarce. Tada je kao top frajera izabrala je političara Čedomira Jovanovića.

Ivana je tada priznala da joj se dopada političar Čedomir Jovanović s kojim bi, kako kaže, „žarko želela da se zaglavi u liftu.“

- Čeda Jovanović najbolje izgleda od svih srpskih političara. Volela bih da se s njim zaglavim u liftu. Šarmantan je i zgodan - rekla je Ivana u Amidži Šouu.

Ivana je tada tvrdila da joj u izboru partnera nisu bitni moć, poslovni uspeh i finansije.

- Novac mi nije presudan. Muškarac koji je sa mnom u vezi ne mora da ima lovu, jer je ni ja nemam. Pre bih bila sa momkom od 30 godina koji radi za 30.000 dinara, a koji me podržava i lepo izgleda, nego sa čovekom od 70 godina koji na računu ima 70 miliona evra. Nije sve u parama - rekla je ona.

- Pevačicama je veliki problem da nađu muškarca koji će imati razumevanja za naš posao. Često smo odsutne od kuće. Zbog koncerata i nastupa stalno putujemo, a kad smo kod kuće, onda snimamo pesme i emisije… Zbog toga imamo malo vremena za partnera - dodala je ona.

Inače, Ivana od samog početka svoje medijske karijere nije krila da je na svom licu uradila samo nekoliko plastičnih intervencija.

U pitanju je nos, povećala je usne i istakla jagodice, a redovno osvežava lice raznim metodama u salonima za negu lepote. Danas redovno trenira, bez toga nedelja i dan ne mogu da joj prođu, te održava tako vitku liniju.

