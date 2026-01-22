KOLIKO SUJETE U OVOJ ZLOBNOJ ŽENI... Tina Ivanović objavila uvrede na račun Aleksandre Radović: Pakost joj je jedini talenat!

Na društvenim mrežama ne prestaje haos otkako je pop pevačica Aleksandra Radović u jednoj emisiji prepričavala anegdotu, kada ju je nepoznati čovek pomešao sa koleginicom iz folk branše Tinom Ivanović, za koju ona navodno nije znala kako se preziva.

Korisnici "Iksa" proglasili su Radovićevu folirantkinjom, a još veće kritike na njen račun usledile su nakon što je otkriveno da je ona baš Tini pevala prateće vokale na albumu gde se nalazi i njen megahit "Bunda od nerca".

Tina je od svojih pratilaca dobila veliku podršku, a pevačica je sada podelila objavu svog pratioca, a samim tim i uvrede na račun Aleksandre.

- Koliko sujete u ovoj zlobnoj ženi, večnoj estradnoj seni... Njoj je taština jedini reflektor, a pakost jedini talenat. Hrani se tračevima, diše zavist. Uvek glasna i uvek tako prazna. Godine prolaze, gorčina ostaje - piše na storiju koji je osvanuo na profilu pevačice.

Foliranje na maks

Podsetimo, Tina se povodom Aleksandrinog nastupa u emisiji oglasila juče za naš portal.

- Meni je to tako smešno, iskreno. Šta reći?! Ja ne volim da hvalim samu sebe, ali moram reći da ja volim da slušam pesme Aleksandre Radović. Kad god sam se našla sa svojim društvom, nikad nisam krila da volim nju kao pevačicu, da volim da je slušam - ljubazno objašnjava Tina, a na pitanje da li Aleksandru, osim kao izvođača, ceni i kao čoveka, rekla je:

- E, pa sad... Nebitno. Ne bih o tome. Sve ono što je rekla, to govori o njoj, zaključite sami. Mi se lično nikada nismo upoznale, ali... Ja znam njeno prezime i ime. Mislim da se na onom snimku vidi sve šta je i kako je, to je foliranje na maks! Moram da pohvalim i pozdravim Gocu Tržan, ona je kraljica jedna - rekla je Tina za Pink.rs.

