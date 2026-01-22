Tošić uplatio alimentacije Karleuši tek nakon što ga je javno prozvala?! Evo koliko joj je miliona leglo na račun

Advokat bivšeg fudbalera Duška Tošića izdao je saopštenje u kom tvrdi da je njegov klijent isplatio alimentacije, za ćerke koje ima sa pevačicom Jelenom Karleušom, ali to je, kako piše Informer, učinio tek juče, pod pritiskom javnosti.

Nakon što se Jelena Karleuša javno oglasila i rekla kako joj Duško ne isplaćuje alimentacije, Tošić je isti dan ušao u stan u kojem ona živi sa ćerkama i promenio brave, dok su njih tri na odmoru u Dubaiju.

Danas se oglasio njegov advokat Nikola Premović, koji tvrdi da je Duško isplatio sve alimentacije. Kako saznaje Informer, nekadašnji fudbaler jeste izmirio dug prema Jeleni, ali tek juče kada se u medijima pojavila vest da novac za decu ne daje već neko vreme.

Jeleni je juče na račun leglo 1.700.000 dinara, a Duško je svoje zastupnike odmah angažovao da javno saopšte kako je sve izmireno, jer se Karleuša požalila kako taj problem već neko vreme ljudski pokušava da reši, ali joj ne uspeva, piše Informer.

- Ne plaća alimentaciju, evo apel sada! Pokušavam da rešim taj problem van medija i nekim ljudskim odnosom preko advokata, ali ne uspevam. U ime svih žena koje se bore za pravo da dobijaju tu pomoć od partnera i oca njihove dece dužna sam da govorim o tome. Srbija je uvela novi zakon, po kojem će se to regulisati. Ako jedan roditelj ne isplati dve alimentacije drugom roditelju koji nad decom ima starateljstvo, ovaj drugi će to naplatiti od države, a država će goniti ovog koji ne ispunjava svoje zakonom propisane obaveze. Tako da će i Duško biti rešen - rekla je Karleuša.

Autor: D. T.