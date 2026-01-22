AKTUELNO

Domaći

Pobesneli Duško upao u stan posle Karleušine izjave da ne plaća alimentaciju: Otkriveni novi detalji drame na Dedinju, Tošić odmah pozvao ovu ženu i priznao šta je uradio

Izvor: pink.rs/kurir, Foto: Pink.rs, Pixabay.com, E-Stock/Konstantin Bačetić ||

Jelena Karleuša prijavila je policiji bivšeg supruga Duška Tošića zbog upada u stan u kome živi sa ćerkama nakon razvoda.

Pop zvezda se trenutno nalazi u Dubaiju na odmoru, koji joj je zbog stresa usled ove neprijatne situacije, propao.

pročitajte još

TVRDI DA JE LUKS DUPLEKS NJEGOV! JK mora da se seli?! Oglasio se advokat Duška Tošića, otkrio sve o alimentaciji i uslovima razvoda s Karleušom

Kako piše Kurir, Tošić je pobesneo nakon što se u medijima pojavila Jelenina izjava da ne plaća alimentaciju svojim ćerkama Atini i Niki, pa je iz osvete, tokom kasnih popodnevnih časova došao u stan i zamenio brave na stanu.

Foto: Pink.rs, E-Stock/Časlav Vukojičić

- Duško je poludeo kad je video da je Jelena javno otkrila da ne plaća alimentaciju ćerkama i da je javno apelovala na njega da počne da reguliše svoje obaveze. Ona nije htela o tome javno da priča i neko vreme pokušava da taj problem reši preko advokata, ali Tošića to nije interesovalo. Kad su joj novinari već postavili to pitanje, najmanje zbog sebe, a najviše zbog drugih žena, ispričala je istinu. To je bivšeg fudbalera razbesnelo - priča sagovornik.

Foto: Instagram.com/Duško Tošić

- Duško je u međuvremenu zvao Jeleninu tetku Danijelu, s kojom je u dobrim odnosima i rekao da je promenio brave. Ona je odmah obavestila Jelenu koja se odmara u Dubaiju sa ćerkama. Nju je ta vest ostavila doslovno bez teksta od šoka, a kad se malo pribrala, rešila je da ne časi ni časa i odmah je pozvala policiju da prijavi bivšeg muža. Ubrzo je došla i policija, a ostalo sve znate - zaključio je izvor.

pročitajte još

Tošić uplatio alimentacije Karleuši tek nakon što ga je javno prozvala?! Evo koliko joj je miliona leglo na račun

Autor: D. T.

#Duško Tošić

#Jelena Karleuša

POVEZANE VESTI

Domaći

DRAMA SE NASTAVLJA! Duško Tošić se zabarikadirao u vili: Ovo su novi detalji haosa

Domaći

KARLEUŠA PRIJAVILA DUŠKA POLICIJI! Tošić upao u Jelenin stan u kojem živi sa ćerkama i zamenio sve brave

Domaći

UPAO JE TAMO! Karleuša se hitno oglasila iz Dubaija nakon što je Duška prijavila policiji: Evo šta je imala da poruči

Domaći

PRVA TOŠIĆEVA IZJAVA NAKON ŠTO GA JE KARLEUŠA PRIJAVILA! Policija na Dedinju, on zamenio brave i tvrdi: Ja sam u svom stanu!

Domaći

PINK.RS NA LICU MESTA! Dok je Karleuša u Dubaiju, Duško večeras promenio brave i zabarikadirao se u stanu u kojem živi Jelena s decom: Pogledajte šta

Domaći

Prelazila sam mu preko mnogo čega da bih sačuvala porodicu! Karleuša ogolila dušu o razvodu od Duška: Nisam imala pažnju, a bolju od mene neće imati