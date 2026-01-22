Pobesneli Duško upao u stan posle Karleušine izjave da ne plaća alimentaciju: Otkriveni novi detalji drame na Dedinju, Tošić odmah pozvao ovu ženu i priznao šta je uradio

Jelena Karleuša prijavila je policiji bivšeg supruga Duška Tošića zbog upada u stan u kome živi sa ćerkama nakon razvoda.

Pop zvezda se trenutno nalazi u Dubaiju na odmoru, koji joj je zbog stresa usled ove neprijatne situacije, propao.

Kako piše Kurir, Tošić je pobesneo nakon što se u medijima pojavila Jelenina izjava da ne plaća alimentaciju svojim ćerkama Atini i Niki, pa je iz osvete, tokom kasnih popodnevnih časova došao u stan i zamenio brave na stanu.

- Duško je poludeo kad je video da je Jelena javno otkrila da ne plaća alimentaciju ćerkama i da je javno apelovala na njega da počne da reguliše svoje obaveze. Ona nije htela o tome javno da priča i neko vreme pokušava da taj problem reši preko advokata, ali Tošića to nije interesovalo. Kad su joj novinari već postavili to pitanje, najmanje zbog sebe, a najviše zbog drugih žena, ispričala je istinu. To je bivšeg fudbalera razbesnelo - priča sagovornik.

- Duško je u međuvremenu zvao Jeleninu tetku Danijelu, s kojom je u dobrim odnosima i rekao da je promenio brave. Ona je odmah obavestila Jelenu koja se odmara u Dubaiju sa ćerkama. Nju je ta vest ostavila doslovno bez teksta od šoka, a kad se malo pribrala, rešila je da ne časi ni časa i odmah je pozvala policiju da prijavi bivšeg muža. Ubrzo je došla i policija, a ostalo sve znate - zaključio je izvor.

