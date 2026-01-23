AKTUELNO

Domaći

Branka Katić s ovim rediteljem ima dva sina: Ovaj Britanac je muž srpske glumice (FOTO)

Izvor: blic.rs, Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić ||

Glumica Branka Katić, po mišljenju mnogih, zrači energijom na kojoj bi joj pozavidele i mlađe koleginice, dok usput, malo ko zna ko je njen suprug.

Naime, ona je već dugi niz godina u uspešnom braku sa britanskim producentom i rediteljem Džulijanom Farinom. Iako njen suprug izbegava eksponiranje u javnosti, njihova ljubavna priča ima filmski početak.

Upoznali su se jednog maja u Londonu, a glumica se priseća da je od samog starta postojala neobična lakoća u komunikaciji.

Foto: Instagram.com

Trenutak koji je presudio desio se kada je Branka govorila o teškim iskustvima rata. Kako je sama opisala, Džulijan ju je tada pogledao sa "neizmernim razumevanjem", što je izazvalo duboku emociju i toplinu koju pamti i danas.

Njihov dom u Londonu poznat je po tome što je uvek pun ljudi i smeha, a gosti im dolaze iz svih krajeva sveta, posebno iz Beograda.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Branka je kroz osmeh ispričala da se njen suprug često šali kako je, oženivši nju, zapravo dobio "tri Srbina za džabe", aludirajući na dinamiku i broj ljudi u njihovoj kući.

Oni imaju dva sina, Luja i Džoa, koji su nasledili talenat svojih roditelja. Luja sve više privlači režija, dok Džo pokazuje jasan dar za glumu.

Nakon dosta godina posvećenosti porodici u Londonu, Branka se u poslednje vreme sve češće može videti u Beogradu.

Autor: D.T.

