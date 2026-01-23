Branka Katić s ovim rediteljem ima dva sina: Ovaj Britanac je muž srpske glumice (FOTO)

Glumica Branka Katić, po mišljenju mnogih, zrači energijom na kojoj bi joj pozavidele i mlađe koleginice, dok usput, malo ko zna ko je njen suprug.

Naime, ona je već dugi niz godina u uspešnom braku sa britanskim producentom i rediteljem Džulijanom Farinom. Iako njen suprug izbegava eksponiranje u javnosti, njihova ljubavna priča ima filmski početak.

Upoznali su se jednog maja u Londonu, a glumica se priseća da je od samog starta postojala neobična lakoća u komunikaciji.

Trenutak koji je presudio desio se kada je Branka govorila o teškim iskustvima rata. Kako je sama opisala, Džulijan ju je tada pogledao sa "neizmernim razumevanjem", što je izazvalo duboku emociju i toplinu koju pamti i danas.

Njihov dom u Londonu poznat je po tome što je uvek pun ljudi i smeha, a gosti im dolaze iz svih krajeva sveta, posebno iz Beograda.

Branka je kroz osmeh ispričala da se njen suprug često šali kako je, oženivši nju, zapravo dobio "tri Srbina za džabe", aludirajući na dinamiku i broj ljudi u njihovoj kući.

Oni imaju dva sina, Luja i Džoa, koji su nasledili talenat svojih roditelja. Luja sve više privlači režija, dok Džo pokazuje jasan dar za glumu.

Nakon dosta godina posvećenosti porodici u Londonu, Branka se u poslednje vreme sve češće može videti u Beogradu.

Autor: D.T.